高美館明26週年 催生藝術家︰當年差點被命名「中正美術館」

台灣當代畫家洪根深是高美館的催生者之一，提及早年高美館差點取名中正美術館。（記者許麗娟攝）

2020-06-11 11:55:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立美術館明天將滿26週年，當年催生的藝術家洪根深回憶，早年差點被取名「中正美術館」，連內惟埤美術公園都因蔣經國逝世被改名為「經國文化園區」，經藝術家努力爭取正名，才有現今內惟埤文化園區、高雄市立美術館之名。

高美館誕生於1994年6月12日，比起台北市立美術館晚近10年、台中的台灣省立美術館」（現國立台灣美術館）晚了6年，當時由南部藝術家洪根深、陳水財和詹浮雲等人大力推動，歷經產、官、學三界的長期擘劃，高雄才終於有這座藝術殿堂。

請繼續往下閱讀...

洪根深談起催生過程，他說，高美館所在的內惟埤，30多年前還是一片沼澤和農地，70至90年代間，高雄市藝術家和學界對美術館有非常大的期待和嚮往，因為1983年12月台北市立美術館已成立，眼看北部有北美館，中部也已在籌備，在文化及美術運動上，高雄落後了北部10年，但藝術家將這樣的悲劇轉化成力量，認為南台灣應該也要有像樣的美術館，1984年11月，首次在文化中心舉辦美術館座談會，對美術館的催生開始聚積人氣。

細數歷史，洪根深說，1985年在他的家地下室邀集藝術界和媒體開設關懷美術館座談會，因當時的市長許水德「原預計將美術館設在壽山上」，集會藝術家認為交通與社區互動困難而一致反對，也找了很多地方如扶輪社公園、文化中心至德堂等讓市府選擇，原本沒選到內惟埤，因當時是放木柴的地方，附近全是工廠，後來的市長蘇南成上任後再重新再找地，最後選在內惟埤。

洪根深指出，美術館規畫案也是膽戰心驚，在1986年5月11日要送到市議會審查，但審議前得知1000萬元經費將被刪除，他漏夜寫了50幾封陳情書寄給市議員，當夜發出去，請他們重新考慮，幸運地5天後通過美術館案得以正式籌備。

提及高美館的命名，洪根深說，1986年11月，當時市長蘇南成曾要用「中正」美術館，但當時藝術家強烈反對，認為已有中正文化中心（現高雄市立文化中心）， 一個美術館應該足以代表地方特色，不應與政治人物有關連，後來雖把「中正」改了，但1988年因前總統蔣經過逝世，又把美術館所在的內惟埤美術公園改名成「經國」文化園區，陸續經藝術家發起正名運動，最後才變成內惟埤文化園區。

幾經波折，1994年6月12日高美館終於誕生，且擁有全國最大的雕塑公園，館長許玉玲表示，早年高美館周邊多是鐵皮工廠，所以當時園區設計了很多土丘、樹木阻隔周邊景觀，相對的被包在其中的美術館就不易被看見，近年新的景觀改造計畫中，逐漸讓湖區、美術館建築等有了透視感，拉近與民眾的距離，今年底前高美館正進行修館工程，也期盼在蛻變與新生後，在景觀、空間和設備上都能耳目一新。

高美館所在的內惟埤文化園區，曾被改名為經國文化園區。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法