大甲媽祖今晚起駕遶境 交管措施看過來

大甲媽祖今晚起駕遶境，市警局下午開始實施交通疏導管制措施。（記者許國楨翻攝）

2020-06-11 11:32:56

〔記者許國楨／台中報導〕「2020大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香」活動訂今晚11時起駕，為維護道路交通秩序與服務香客，市警局將自今日下午起在大甲鎮瀾宮周邊實施交通疏導，至於管制措施、區域如下：

一、管制時間：自今日下午3時至明日凌晨2時止。

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二、管制措施及區域：

（一）行人徒步區：

大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

（二）禁止汽車進入區域：

大甲區經國路以東、中山路1段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北。

（三）道路封閉路段：

1、經國路（大安港路至中山路1段間）。

2、中山路1段（水源路至東安路間）。

三、替代道路路線：

（一）中、長途過境車輛：

1、北上車輛請由清水區臺17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。

2、南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

（二）短程過境車輛：

1、北上車輛請由中山路1段-左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。

2、南下車輛請由經國路-右轉大安港路接西濱公路南下繞行。

（三）大甲市區往東車輛：

請由大甲區水源路-右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛。

另市府為降低交通衝擊，規劃有3處臨時停車場：

一、「大甲體育場」臨時停車場，約350個停車位。

二、「美人山營區」臨時停車場，約500個停車位。

三、「大甲火車站後方空地」停車場，約50個停車位。

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