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南鐵拆除自救會批人權不如國民黨 黃偉哲：放下吧！

台南市長黃偉哲表示，南鐵案高達八成多的市民主張續推，而法院和監察院的調查也證明市府方面是對的，他希望「大家能夠放下吧！」（記者蔡文居攝）

台南市長黃偉哲表示，南鐵案高達八成多的市民主張續推，而法院和監察院的調查也證明市府方面是對的，他希望「大家能夠放下吧！」（記者蔡文居攝）

2020-06-11 10:22:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化工程今天上午強制拆除不同意戶張宅，南鐵自救會長陳致曉批評比較南鐵案和大埔案 ，民進黨治下的人權， 已經證明比國民黨治下的人權還糟糕。台南市長黃偉哲今天表示，南鐵案高達八成多的市民主張繼續推動，而法院和監察院的調查也證明市府方面是對的，他希望「大家能夠放下吧！」

黃偉哲表示，陳老師過去有很多的發言事後被證實是與事實不相符，而他自己本身也參選過立委，他參選立委的訴求非常單一，民眾也用選票來做出評判。

他說，另外有關南鐵地下化的民調，高達八成多的市民主張繼續推動。對於拆遷戶的照顧，從過去賴清德前市長、李孟諺前代理市長到現在，其實市府對被拆遷戶的照顧是有增無減，而且也優於其他的工程及其他縣市，當然還是有人不滿意，這是可以了解的。

他表示，從法律的訴訟和監察院的調查，事實上也都證明了市府方面是對的，我們希望大家能夠放下，彼此能為台南市民的福祉而努力，目前六都就只有南鐵沒有立體化，而台北早在35年前鐵路就地下化，台南現在才剛開始要做。

他說，從建設的需要性、從民眾的支持度，以及受影響住戶的補償、照顧，政府能做的都已經盡力去做了，希望住戶和陳老師能多諒解。

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