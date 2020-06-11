南鐵拒遷戶清晨拆了！張家夫妻宅前抗議大叫：強盜政府

南鐵地下化工程沿線的不同意戶張宅，今天上午拆除，屋主及南鐵自救會到場抗議，大批警力在場戒備。（記者劉婉君攝）

2020-06-11 08:55:25

南鐵地下化工程沿線的不同意戶張宅，今天上午拆除，屋主及南鐵自救會到場抗議，大批警力在場戒備。（記者劉婉君攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南鐵路地下化東移案剩下6戶拒遷戶，其中位於東區前鋒路1號的張家住宅，在屋主提出都市計畫行政訴訟於今年4月8日一審敗訴後，交通部鐵道局著手規劃拆除，日前已通知張家在10日斷水電、11日強制拆除。昨天，媒體接獲通知張家將於今晨7點在張宅前開記者會，但張家夫妻於今晨6點許到場後不久就眼睜睜看著家園被拆、痛心不已。

南鐵地下化工程沿線的不同意戶張宅，今天上午拆除，屋主及南鐵自救會到場抗議，大批警力在場戒備。（記者劉婉君攝）

由於昨晚鐵道局與台南警方就在有清代糖間古井的前鋒路張宅前後數十公尺圍起柵欄封鎖，不讓一般民眾進入，張家夫妻與陪同聲援的幾位拒遷戶、時代力量黨立委陳椒華助理蔡郁芝都無法進入張宅，只能在柵欄外大聲呼喊強拆民宅、強盜政府、司法幫兇、居住正義等口號。

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南鐵地下化工程沿線的不同意戶張宅，今天上午拆除，屋主及南鐵自救會到場抗議，大批警力在場戒備。（記者劉婉君攝）

張家夫妻說房子是他們與堂姐共有，幾年前他們才搬走，其父親曾為房子要被政府強拆、抗爭過幾年，父親3年前才過世，他們接手抗爭。張妻聲淚俱下地說，努力了那麼久，沒想到最後還是失敗。

張妻表示，這房子是祖先留下來的家產、有交代一筆贈與稅，並督促要過戶給下一代，沒想到事與願違，昨晚她就跟堂姐說抱歉、對不起。因為政府是用強拆民宅來回應人民，完全漠視各種事實證明，這就是民主進步黨。

張妻痛心地說，為何鐵路東移一定要與河流重疊？台南古蹟為何要一直破壞丟棄？這樣還叫台南古都嗎？台南人分明比苗栗大埔徵收案人民還不如，這是民主倒退還是專制，她不知道，請政府告訴她。之後，會繼續循司法上訴途徑、爭取公道。

蔡郁芝說，陳椒華立委於5月28日在立法院質詢交通部長林佳龍要求為南鐵案開聽證會，林佳龍說要研究，沒想到今天鐵道局就強拆民宅，令人無法接受。

先前南市府文化局曾會勘認定張宅的古井不具有歷史建築價值；鐵道局中部工程處也說，都市計畫訴訟一審判居民敗訴，依法拆除拒遷的張宅。

南鐵東移自救會長陳致曉教授今上午發布聲明強調，南鐵東移案的罪魁禍首雖然是賴清德，但是他現在是不具備行政權的副總統，今天，南鐵張家的被強拆責任就在於林佳龍、蘇貞昌還有蔡英文！特別是蔡英文，她在苗栗大埔案表示強拆是多麼的冷酷無情！但是她竟然連給南鐵案與大埔案同等的司法救濟機會都不肯，就進行強拆，比較南鐵案和大埔案就知道民進黨治下的人權，已經證明比國民黨治下的人權還糟糕！政府今天弄怪手對付居民，他要他們付出代價。

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