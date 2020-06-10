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新店公墓舊址挖出愛新覺羅尿壺？照片PO網引暴動

有民眾在新店第一公墓舊址挖出金黃色瓶壺，詢問網友它的來歷。（圖取自爆廢公社）

有民眾在新店第一公墓舊址挖出金黃色瓶壺，詢問網友它的來歷。（圖取自爆廢公社）

2020-06-10 21:18:18

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾近日在臉書指出，在新北市新店第一公墓舊址挖出1個金黃色老舊瓶壺，斑駁的瓶身顯見歲月洗禮，網友對此驚嘆：「愛新覺羅尿壺？」眾人呼籲他將瓶子送去鑑定。

民眾9日將照片貼到臉書社團「爆廢公社」，鏡頭前方是1個金黃色瓶壺，瓶身上的彩帶、花朵等紋路有斑駁痕跡，局部區塊出現發綠情形，PO文民眾指出，他本身從事挖土事業，這個瓶壺是從新店前第一公墓挖出來的，PO網想請問有沒有網友知道這件物品的來歷。

不少網友留言呼籲PO文民眾將物品送去鑑定，還有網友開玩笑指出，「應該是漢朝的流金瓶」、「古代的高腳杯」、「搓一搓瓶身，它會給你3個願望」、「晚上睡覺會有人來夢裡告訴你答案」、「挖著挖著就變成摸金校尉」，還有網友相當認真地說，「這是西漢的青銅鐘。現代叫壺，但漢代叫鍾，此鐘體型碩大，型制飽滿，清晰紋路，並有向日葵狀花紋位於瓶中央處。北京保利藝術博物館藏有一隻類似的鐘。此器物為西漢宮廷使用之重器，十分難得，收藏價值極高。在2008曾於德國蘇富比拍賣會以1310萬歐元拍出類似器皿，再加上近年來青銅器價格一路攀升，粗估這件目前市價約3000萬歐元」。

但也有網友發現，民眾從土裡挖出來的物品單純只是祭祀用的花瓶，材質是銅漆金製成，中間有1條焊接的痕跡，推估年代不會超過100年。

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