為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

土鳳梨、荔枝料理發表會 彰化社頭飄香

彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季來臨，社頭鄉農會舉行料理發表會。（記者陳冠備攝）

彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季來臨，社頭鄉農會舉行料理發表會。（記者陳冠備攝）

2020-06-10 20:39:53

［記者陳冠備／彰化報導］哇！好香喔！彰化縣社頭鄉山腳路沿線是土鳳梨跟荔枝產區，近日進入盛產期，為推廣當地鮮果，社頭鄉農會今日在朝興社區舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，家政班學員將荔枝拌山苦瓜，成為夏日開胃菜，也利用土鳳梨鮮甜做成英式茶點司康，充滿創意。社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，今年土鳳梨價格平穩，荔枝價較高，但荔枝產期只約20天，民眾要把握嚐鮮期。

社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，朝興社區家政志工媽媽利用「社頭三寶」鳳梨、芭樂及荔枝當食材，煮出16道中西各式美食、甜點，包括荔枝苦瓜枸杞涼拌，絲瓜炒鳳梨、荔枝鳳梨芭樂三鮮、古早味鳳梨蝦球、鳳梨炒菜、豆匙鳳梨醬等菜色，令人垂涎三尺。

蕭浚二表示，社頭鄉鳳梨種植面積約30公頃，雖然面積不大，但因處山腳路低海拔地段，生長地面為透水性極佳的石礫地，加上日照充足、生產的台農二號及三號土鳳梨肉質細緻，甜中帶些微酸，口感耐吃不膩，頗受市場青睞，另外社頭鄉也種植糯米荔枝、荷包荔枝、黑葉等荔枝品種，面積約110公頃，同樣種在山腳路地段，口感香甜，肉質Q彈。

蕭浚二說，今年荔枝與鳳梨的產量與價格平穩，鳳梨價格每台斤從20至25元不等，荔枝也依品種、品質每台斤40至75元間，現在正是最佳品嚐時期，歡迎各地朋友，在疫情開放後前來社頭遊玩採購。

社頭鄉農會家政班舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，煮出16道中西料理，令人垂涎三尺。（記者陳冠備攝）

社頭鄉農會家政班舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，煮出16道中西料理，令人垂涎三尺。（記者陳冠備攝）

家政班學員利用土鳳梨鮮甜做成英式茶點司康，充滿創意。（記者陳冠備攝）

家政班學員利用土鳳梨鮮甜做成英式茶點司康，充滿創意。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中早熟「旺荔」荔枝上市囉！ 每台斤上看100元
2020-05-24 12:13

台中早熟「旺荔」荔枝上市囉！ 每台斤上看100元
今年終於可以大吃荔枝 台中太平揪大家來採果
2020-05-23 07:34

今年終於可以大吃荔枝 台中太平揪大家來採果
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
台中荔枝外銷「疫」團糟 議員促超前部署救「價」
2020-05-21 20:15

台中荔枝外銷「疫」團糟 議員促超前部署救「價」
「最好吃的玉荷包來了」 韓國瑜：禿頭不說假話
2020-05-15 17:12

「最好吃的玉荷包來了」 韓國瑜：禿頭不說假話
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
鳳荔文化季「疫」外停辦！ 高雄玉荷包變招行銷
2020-04-14 18:18

鳳荔文化季「疫」外停辦！ 高雄玉荷包變招行銷
烤焦ㄟ土鳳梨酥？ 真相令人感動...
2019-08-22 20:03

烤焦ㄟ土鳳梨酥？ 真相令人感動...
生活今日熱門
2020-06-10 21:00

新手上路》小編最愛清單！「白菜價天神級」MIT彩妝品 影片

2020-06-10 19:54

台南市南區路樹倒砸車傷人 車主怨公務員賠償沒效率

2020-06-10 05:30

防疫有成 腸病毒首次未現流行期

2020-06-10 05:30

迷航高雄港 小虎鯨救活了

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播