土鳳梨、荔枝料理發表會 彰化社頭飄香

彰化縣社頭鄉土鳳梨和荔枝產季來臨，社頭鄉農會舉行料理發表會。（記者陳冠備攝）

2020-06-10 20:39:53

［記者陳冠備／彰化報導］哇！好香喔！彰化縣社頭鄉山腳路沿線是土鳳梨跟荔枝產區，近日進入盛產期，為推廣當地鮮果，社頭鄉農會今日在朝興社區舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，家政班學員將荔枝拌山苦瓜，成為夏日開胃菜，也利用土鳳梨鮮甜做成英式茶點司康，充滿創意。社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，今年土鳳梨價格平穩，荔枝價較高，但荔枝產期只約20天，民眾要把握嚐鮮期。

社頭鄉農會家政班今天舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，朝興社區家政志工媽媽利用「社頭三寶」鳳梨、芭樂及荔枝當食材，煮出16道中西各式美食、甜點，包括荔枝苦瓜枸杞涼拌，絲瓜炒鳳梨、荔枝鳳梨芭樂三鮮、古早味鳳梨蝦球、鳳梨炒菜、豆匙鳳梨醬等菜色，令人垂涎三尺。

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蕭浚二表示，社頭鄉鳳梨種植面積約30公頃，雖然面積不大，但因處山腳路低海拔地段，生長地面為透水性極佳的石礫地，加上日照充足、生產的台農二號及三號土鳳梨肉質細緻，甜中帶些微酸，口感耐吃不膩，頗受市場青睞，另外社頭鄉也種植糯米荔枝、荷包荔枝、黑葉等荔枝品種，面積約110公頃，同樣種在山腳路地段，口感香甜，肉質Q彈。

蕭浚二說，今年荔枝與鳳梨的產量與價格平穩，鳳梨價格每台斤從20至25元不等，荔枝也依品種、品質每台斤40至75元間，現在正是最佳品嚐時期，歡迎各地朋友，在疫情開放後前來社頭遊玩採購。

社頭鄉農會家政班舉辦鳳梨、荔枝料理發表會，煮出16道中西料理，令人垂涎三尺。（記者陳冠備攝）

家政班學員利用土鳳梨鮮甜做成英式茶點司康，充滿創意。（記者陳冠備攝）

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