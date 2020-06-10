桃市暑期四箭齊發 助青年提早接軌職場環境

桃園市政府青年事務局暑期四支利箭齊發，探索職場實況新發現，提升青年就業競爭力。（記者李容萍攝）

2020-06-10 20:00:15

［記者李容萍／桃園報導］桃園市政府青年事務局將在暑假推出四大計畫，包含短期「職場體驗」、深入「企業實習」、專業「ROS機器人培訓」及線上「職涯講座」，與近100家企業合作，提供超過1000個實作名額，更結合FB社群平台直播技術，讓青年學子在疫情期間仍可獲取職涯資訊管道，即起在青年局官網、臉書開放報名，期望在四支利箭齊發下幫助青年提早接軌職場環境。

青年局長顏蔚慈表示，一日職人職場體驗，與全台28家企業品牌合作，開放600個名額，體驗課程包含傳播媒體、影音娛樂、風格生活、體驗設計、社會實踐、智慧科技等六大創新產業，體驗內容精彩多元。像是今年將與新媒體產業合作，包含「哈哈台」、「PopDaily波波黛莉的異想世界」等，貼近青年時下娛樂與話題，讓參與學員能把握難得的機會深入新創媒體產業的工作實況。

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青年實習邀請49家新創企業參與，釋出逾250個實習職缺，囊括物聯網、人工智慧、資訊電子、文創設計、廣告行銷等不同產業領域，參與者可先進入職場，取得150小時以上的實習訓練，不僅能獲得一筆暑期零用金，更有助提升職涯軟實力與實戰力。

至於ROS機器人培訓與廠凌華科技合作舉辦第二屆ROS Summer School，免費提供總價值10萬元的培訓計畫，包含熟悉ROS開發環境、2D導航和控制架構說明與實現、第二代機器人作業系統和DDS知識、AI平台介紹說明與實現等四大項目，預計提供200個名額；線上職涯講座邀請36位各行業從業人員分享職場甘苦談，青年局每週二、四於臉書採線上直播辦理，學員可不受時間及空間的限制，在家也能學習。相關計畫報名資訊，請搜尋：桃園市青年局查詢。

一日健身教練體驗。（青年事務局提供）

青年參觀電視台。（青年事務局提供）

青年實習職場。（青年事務局提供）

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