大甲媽遶境「大亂鬥」新主戰場！彰市三民路警方將部署重兵

每年大甲媽祖鑾轎抵達彰化市民生地下道，現場總擠滿信眾，其中有不少人是來看「大甲盃格鬥賽」。（資料照）

2020-06-10 18:01:15

［記者湯世名／彰化報導］大甲媽即將於本週五深夜遶境經過素以搶轎「惡名昭彰」的彰化市民生地下道，備受民眾期待，事實上，近年來民生地下道已從搶轎衝突的主戰場「除名」，取而代之的是在出民生地下道之後50至100公尺處的三民路，2016年之後每年必打，曾有信眾在此處丟擲信號彈，造成水果攤被燒毀，前年陣頭碰撞爆發推擠，去年更有媒體記者、警察被打傷，三民路成為「大亂鬥」的主戰場，因此警方每年都將路段列為重兵部署處，今年也不例外。

每年大甲媽南下進香鑾轎抵達彰化市，會在市區內繞行巷弄、廟宇，其中，最受矚目的是接近凌晨時分抵達民生地下道，因為有兩個分屬不同色彩的陣頭都會選擇在地下道正中間接轎，因此也是最常發生肢體衝突的地點，久而久之，每年此處都擠滿看熱鬧的民眾，戲稱要來看「大甲盃格鬥賽」，警方為避免陣頭衝突，把接轎處往後延到出地下道之後的三民路上，希望能以壓倒性的重兵優勢，撲滅陣頭衝突的氣焰，不料仍事與願違。

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2016年媽祖鑾轎出地下道後50公尺，竟有信眾因肢體衝突而丟擲信號彈，還一把火把水果攤給燒毀，員警發現後立即將該名丟擲信號彈的16歲少年壓制，帶回派出所偵訊，依公共危險罪法辦。2017年媽祖鑾轎才走出地下道50公尺就有一群人因搶轎爆發衝突，所幸警方以優勢警力迅速壓制。2018年則因陣頭肢體碰撞爆發口角，進而推擠衝突，所幸警方迅速介入壓制並未擴大。

去年媽祖鑾轎深夜11時55分通過彰化市民生地下道後約100公尺，兩派陣頭接轎爆發推擠衝突，寶特瓶、辣椒水亂噴飛，不少員警被辣椒水攻擊掛彩，還有員警被寶特瓶砸中頭部，陣頭人員互飆：「呼死啦！」還傳出兩名員警、電視台記者遭爆打流血受傷送醫急救，施暴的4名信眾都被查獲到案，堪稱是近年來衝突最嚴重的一次。

今年大甲媽祖遶境將於明晚舉行起駕典禮，內政部長徐國勇今天赴鎮瀾宮參拜時強調，若搶神轎就依法送辦。最新刑法有修法，3人以上聚眾打架，就可依聚眾鬥毆直接移送法辦。彰化警方也已規劃警力部署，預料將部署逾300名警力在民生地下道周邊，甚至「主戰場」三民路上，勢必要以優勢警力壓制陣頭搶轎衝突氣焰。

去年大甲媽出彰化市民生地下道後的三民路上，爆發媒體記者、警察被信眾打傷，三民路成為「大亂鬥」的主戰場。（資料照）

去年彰化警方在彰化市民生地下道部署逾300名警力嚴防搶轎衝突，陣仗浩大。（資料照）

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