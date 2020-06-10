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視察市長任內「綠空鐵道」 林佳龍激動：像左手交給右手

交通部長林佳龍今天視察他在台中市長任內規劃的台中鐵道文化園區規劃建設進度。（記者蘇孟娟攝）

交通部長林佳龍今天視察他在台中市長任內規劃的台中鐵道文化園區規劃建設進度。（記者蘇孟娟攝）

2020-06-10 17:54:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕交通部長林佳龍今天視察他在台中市長任內規劃的台中鐵道文化園區規劃建設進度，有感而發指出，昔日當市長的規劃，如今能以交通部長身分來協助完成，像「左手交給右手」，內心很激動，他說，鐵道文化園區串連場站可成最好的觀光廊道，更成文化城的「光」，呼籲台中市政府加速完成相關規劃都市審議程序，只要他在當部長期間一定會立即加碼協助。

林佳龍視察鐵道文化園區，看著昔日他在台中市長任內規劃的綠空鐵道等建設，有感而發地說，台中市因火車而誕生，鐵道文化也是最重要的資產，更能有助觀光，他特別高興他在當台中市長時規劃的建設，如今能以交通部長來協助完成，感覺像「左手交給右手」，他是既感動又激動。

他說，包括鐵路立體化、綠空鐵道、大車站大平台計畫等，特別是鐵道文化園區把場站串連起來成珍珠串鍊，就是最好的觀光廊道，相信鐵道文化資產的再生，會是台中市下一個百年作為文化城的「光」。

林佳龍說，這個珍珠串鍊有五大區，大部份是交通部鐵局的土地，能把「珍珠」串成落實人本與綠色交通、像空中花園般讓人暢行無阻，對車站活化利用帶來正面效益，包括招商順利、投資進駐，他希望綠空鐵道能能繼續延伸串連到糖廠或往南延伸到大慶、烏日站高架縫合後的規畫，讓車流、人流、物流及金流快速自由移動，讓舊城新生。

林佳龍說，目前台中市府有些規劃，他希望能在都市審議時能加速，在他當部長期間，只要地方一完成程序，就會馬上加碼，期待大家一起合作、連結共好。

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