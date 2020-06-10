台灣創全球最小矽光子晶片 每秒傳輸可達1600G

高雄科技大學電資學院院長施天從說，未來5G、自動車時代，快速且無延遲的資料傳輸是關鍵，而矽光子晶片可突破目前瓶頸達1600G（1.6兆元）速度。（記者吳柏軒攝）

2020-06-10 17:12:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣超威！全球發展資通訊科技，高雄科技大學、台灣大學等學者攜手，3年前決心開發新世代矽光子晶片，如今成功發表目前全球最小的5平方公釐尺寸，並採專利前瞻4波長、4光纖結構，實現每秒數據傳輸達1600G（1.6兆元）可行性，踏上資通訊科研浪頭。

高科大電機與資訊學院院長施天從形容，資通訊重視傳輸，就像水管一樣，追求流量，而資通訊的世界中，追求速度無極限，自己則是水電工，投入新世代的矽光子晶片開發，以光纖傳輸，研究有效積體化，增加萬倍傳輸速度。

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施天從表示，全球5G時代來臨，不論大數據、AI或自動駕駛技術等，都需要超高速、極低延遲的傳輸，不能像打一通美國衛星電話卻要半秒鐘才聽見，透過科技部計畫補助，與台大光電所教授黃定洧合作，花3年時間如今終發表1600G矽光子晶片。

施天從解釋，透過自己專利提出的前瞻性4波長、4光纖的傳輸結構，搭配黃教授設計的4x16陣列波導光柵分波多工器，去除不必要的結構，減少損耗、提升效能，成功達到總傳輸量每秒1600G（1.6兆元），並初步通過可行性驗證，其尺寸僅5平方公釐，是目前公告的全球最小尺寸。

而目前國內光纖網路約盛行100G，400G尚待發展，800G頻寬還在開發階段，施天從認為，400G的成本是100G的20倍，而此晶片成本約100G的8到10倍，但良率待提升，有可能直接取代800G開發，但須業界攜手，讓台灣上下游半導體、資通訊產業鏈結。

施天從說，全球預計最快要2022年才會制定1600G的規格，制訂前則會看全球科研的可行性，台灣研發此晶片已踏上前瞻腳步，但仍需未來2年優化，科技部2年投注3500萬元，當初研究不做800G，而是直衝1600G，就是秉持「要做就做到最好！」，如今有成，相信屆時2022年可同步完備，促使產業升級。

光纖傳輸資料每秒將可高達1600G（1.6兆元）。（記者吳柏軒攝）

光纖傳輸資料已初步通過可行性驗證。（記者吳柏軒攝）

高雄科技大學、台灣大學等學者攜手，歷經3年終開發出目前全球已公告的最小矽光子晶片，其中光纖傳輸資料，每秒將可高達1600G（1.6兆元），如今已初步通過可行性驗證。（施天從提供）

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