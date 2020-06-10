為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雙龍瀑布七彩吊橋20日開幕 網路訂票破1萬5000人

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋將於20日開幕，目前網路訂票人數已突破1萬5000人。（資料照）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋將於20日開幕，目前網路訂票人數已突破1萬5000人。（資料照）

2020-06-10 17:00:36

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋將於20日開幕，目前網路訂票人數已突破1萬5000人，面對即將到來的觀光人潮，南投縣長林明溱今天（10日）在議會縣政總質詢表示，縣府除了在雙龍村停車場規劃數個大型停車場及接駁區之外，也計畫在水里火車站設接駁車，讓搭火車旅遊民眾也能一覽七彩吊橋之美。

林明溱說，七彩吊橋網路門票自3日起開賣，短短一週內，預約訂票張數已達到1萬5755張，鑑於自由行旅客大多自行開車，縣府已在濁水溪旁雙龍橋邊規劃停車場，提供200個停車位，民眾可在停車場搭乘接駁車到雙龍社區活動中心，再步行至雙龍七彩吊橋，為了方便搭乘火車遊客，縣府也將規劃水里火車站接駁區，遊客搭乘集集線火車到水里火車站後，也能有接駁車搭乘。

林明溱說，目前台16線接21線路段禁行大型遊覽車，公路總局計畫斥資8億興建高架橋，但若能由縣府直接拓寬現有道路將更快、更有效率，將邀請公路總局會勘，若獲同意取得補助，順利拓寬後，將來遊客到七彩吊橋等信義一帶風景區的通行安全將更有保障。

雙龍瀑布七彩吊橋開幕當天上午9點至下午4點，將在鄰近的雙龍國小舉辦「依希岸部落觀光嘉年華」系列活動，現場有文創市集、集章送禮、藝文表演、烤豬試吃等活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
旅遊解封！ 南投雙龍七彩吊橋20日啟用 串聯七彩湖遊「雙七彩」
2020-06-08 17:04

旅遊解封！ 南投雙龍七彩吊橋20日啟用 串聯七彩湖遊「雙七彩」
雙龍瀑布七彩吊橋祕境 拍出「暢飲」瀑布創意照
2020-05-07 07:53

雙龍瀑布七彩吊橋祕境 拍出「暢飲」瀑布創意照
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
雙龍瀑布秘境有亮點！ 「好漢坡」有巨蛇、急流水道
2020-05-06 14:13

雙龍瀑布秘境有亮點！ 「好漢坡」有巨蛇、急流水道
空拍視角！信義雙龍瀑布 山壁驚見人臉、獅頭噴水
2020-03-04 10:19

空拍視角！信義雙龍瀑布 山壁驚見人臉、獅頭噴水
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
尖石鄉秀巒部落 「漏電」吊橋曝光
2020-02-26 10:43

尖石鄉秀巒部落 「漏電」吊橋曝光
太魯閣峽谷絕美「山月吊橋」 預計下半年開放
2020-02-06 16:44

太魯閣峽谷絕美「山月吊橋」 預計下半年開放
生活今日熱門
2020-06-09 21:00

《噢！原來》男人的神祕D槽！看片竟發生這種尷尬事情？！ 影片

2020-06-09 19:30

夾子的影子是超萌狗狗！藝術家腦洞大開創造多采多姿的影子世界 影片

2020-06-09 20:30

Siri跟Google小姐唱歌誰好聽？ 語音助理歌唱大賽來啦 影片

2020-06-09 19:31

綠議員控分藍綠「卡照」 中市府：依法行政、行政中立

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播