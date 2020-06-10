雙龍瀑布七彩吊橋20日開幕 網路訂票破1萬5000人

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋將於20日開幕，目前網路訂票人數已突破1萬5000人。（資料照）

2020-06-10 17:00:36

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋將於20日開幕，目前網路訂票人數已突破1萬5000人，面對即將到來的觀光人潮，南投縣長林明溱今天（10日）在議會縣政總質詢表示，縣府除了在雙龍村停車場規劃數個大型停車場及接駁區之外，也計畫在水里火車站設接駁車，讓搭火車旅遊民眾也能一覽七彩吊橋之美。

林明溱說，七彩吊橋網路門票自3日起開賣，短短一週內，預約訂票張數已達到1萬5755張，鑑於自由行旅客大多自行開車，縣府已在濁水溪旁雙龍橋邊規劃停車場，提供200個停車位，民眾可在停車場搭乘接駁車到雙龍社區活動中心，再步行至雙龍七彩吊橋，為了方便搭乘火車遊客，縣府也將規劃水里火車站接駁區，遊客搭乘集集線火車到水里火車站後，也能有接駁車搭乘。

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林明溱說，目前台16線接21線路段禁行大型遊覽車，公路總局計畫斥資8億興建高架橋，但若能由縣府直接拓寬現有道路將更快、更有效率，將邀請公路總局會勘，若獲同意取得補助，順利拓寬後，將來遊客到七彩吊橋等信義一帶風景區的通行安全將更有保障。

雙龍瀑布七彩吊橋開幕當天上午9點至下午4點，將在鄰近的雙龍國小舉辦「依希岸部落觀光嘉年華」系列活動，現場有文創市集、集章送禮、藝文表演、烤豬試吃等活動。

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