獨家》文化部加碼推「藝Fun券」 看電影購書可折扣600元

文化部長李永得接受本報記者採訪表示，文化部將加碼推「藝Fun券」，看電影購書可折扣600元，明天行政院會通過後，文化部下午將召開記者會說明。（資料照，記者陳昱勳攝）

2020-06-10 16:36:19

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前宣布7月15日將推出「振興三倍券」，各部會相繼加碼，繼農委會宣布推出250元電子票券外，據悉，文化部也將祭出總經費12億元，推出200萬份每人可享600元的「藝Fun券」，民眾持限定藝文消費的「藝Fun券」，將可看電影、到書店買書，欣賞藝文表演等，線上購買演唱會門票等，合作的店家達10000家以上。

行政院院會明天將通過文化部的「藝文振興券」報告案，文化部長李永得今天下午接受本報採訪時透露，文化部推出的藝文振興券，名稱定名為「藝Fun券」，文化部明天上午在行政院會報告後，下午將召開記者會說明。

請繼續往下閱讀...

為支持台灣藝文產業，文化部明天下午2時40分將在國立台灣博物館南門園區小白宮舉行記者會，宣告「挺藝文 加碼振興三倍券」，並作為藝文限定使用，李永得將在會中親自說明加碼內容。

農委會日前宣布推出性質與行政院振興三倍券一樣的農業旅遊券，斥資12.5億元，6月底起發行500萬張，民眾須用手機登入網站取得250元電子票券，共多達10種農業消費場域可用。

據悉，文化部「藝Fun券」，將開放APP程式供民眾下載600元電子票券，先搶先贏，額滿為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法