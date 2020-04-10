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    週六濕答答！鋒面影響全台有雨 外出記得攜雨具

    氣象局預報，明天（11日）受鋒面影響，上午東半部及北部地區有雨，午後各地降雨機率都將增加。（資料照）

    氣象局預報，明天（11日）受鋒面影響，上午東半部及北部地區有雨，午後各地降雨機率都將增加。（資料照）

    2020-04-10 22:04:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（11日）受鋒面影響，上午東半部及北部地區有雨，午後各地降雨機率都將增加，須待週日中午過後鋒面遠離、雨勢才會逐漸減緩。

    氣象局表示，明天鋒面接近，上午東半部及北部地區水氣略增、有局部短暫陣雨，中午之後隨著鋒面逐漸通過台灣地區，各地降雨機率增，尤其晚上至後天（12日）清晨中部以北及東北部地區降雨明顯、有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨，外出請攜帶雨具備用。

    溫度方面，明北部及東半部白天高溫23度至25度，中南部26至28度，入夜後北部低溫略降約16、17度，不過，週日白天鋒面通過後，大陸冷氣團將南下，促使中部以北及宜花天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，須多加留意。

    天氣風險公司表示，週日中午過後鋒面遠離、雨勢逐漸減緩，受大陸冷氣團影響，整體環境水氣減少、轉乾，天氣將轉為多雲時晴，僅東半部地區有零星短暫雨，週日晚間後，天氣相對穩定，但氣溫偏低，天氣以晴時多雲為主，預計週一晚間至週二清晨北部及東北部的部分地區低溫約為11至12度，沿海或空曠地區感受更為明顯。

    紫外線方面，明天除連江縣、雙北、桃園市、新竹縣市、基隆市為「中量級」，其餘地區皆為「高量級」。

    空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「對敏感族群不健康」等級。

    此外，馬祖、金門及西半部地區有機率出現局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高，請有交通往返需求的民眾多留意相關資訊。

    紫外線方面，明天除連江縣、雙北、桃園市、新竹縣市、基隆市為「中量級」，其餘地區皆為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天除連江縣、雙北、桃園市、新竹縣市、基隆市為「中量級」，其餘地區皆為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「對敏感族群不健康」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「對敏感族群不健康」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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