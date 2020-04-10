畫家陳澄波長子陳重光今過世 享壽95歲

陳重光今天在子女陪伴下安詳過世，享壽95歲。（蔡榮順提供）

2020-04-10 19:26:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕已故的知名畫家陳澄波長子、陳澄波文化基金會創會董事長陳重光，今天在嘉義基督教醫院過世，過世前子女都陪伴在旁，享壽95歲。

金龍文教基金會董事長蔡榮順因成立基金會而與陳重光結識，他表示，陳重光近幾年較少出席藝文活動，因家屬擔心他年邁、行動不便，雇用外籍看護照料，平常讓他坐著輪椅到住家附近文化公園休閒、散心。

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蔡榮順表示，陳重光身體硬朗、頭腦清楚，前幾天因身體出現無力狀況，家屬將他送醫檢查，今天在沒什麼病痛，平靜、安詳情形下過世。

嘉義市文化局副局長林金龍說，市長黃敏惠已向家屬表達哀悼之意，不過據親友轉述，家屬對此感謝關懷，嘉基給予很妥善的環境跟照顧，將遵照陳重光遺願，不印訃聞、不辦告別式或公祭。

陳澄波文化基金會今天傍晚也在臉書發表聲明，全文如下

「本基金會創會董事長陳重光老師今天上午在子女們的陪伴下，平靜的離開了，享年95。他的一生，花了很多時間致力於完成母親張捷的願望、父親陳澄波的未竟志業。

1979年，協助母親舉辦陳澄波遺作展，完成再現陳澄波的宿願；1999年，成立陳澄波文化基金會，終生以推廣美育為志；2019年，基金會成立20周年之際，榮獲了教育部藝術教育貢獻獎績優團體獎。

他亦投入許多精力，集合公、私領域資源，促成全國第一座非政治人物「油彩的化身」陳澄波銅像的豎立。與二二八受難家屬共同創立嘉義二二八關懷協會，並任創會董事長。

也將陳澄波的作品贈予台北、台南、高雄、東京、北京、上海等各大美術館。今天，他卸下他的任務了。」

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