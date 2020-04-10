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    東華大學下「禁酒令」避群聚感染 學生會轟：邏輯有問題

    東華大學校內的全家超商，本來放啤酒的冰櫃全部清空，冰箱外貼著校方的禁售酒類公文。（許冠澤提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    東華大學校內的全家超商，本來放啤酒的冰櫃全部清空，冰箱外貼著校方的禁售酒類公文。（許冠澤提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2020-04-10 17:57:57

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學日前透過行政會議，校長趙涵捷在「致詞時」請學生事務處訂定教學行政區不得有含酒精飲料進入、校內超商不得販售酒精類飲品，以避免發生疫情群聚感染。但學生會今凌晨發出聲明指出程序問題，學生相關事務應邀請學生會參與，但決策過程沒有邀學生代表出席，要求學校撤銷禁酒決定，且對於校方「不賣酒就能阻止學生喝酒」的作法，認為邏輯有問題。校方傍晚回應，禁酒原因為學生屢次在校內行政區喝酒，還有人喝到送醫，況全國其他大學僅台大、中山之外，其餘學校都沒有販售酒精飲料。

    本月8日下午，東華大學校內的「委外廠商管理委員會」的學生代表，臨時接到通知委外廠商的公文，要求廠商「禁止販售酒精飲品」，當天傍晚5點校園內超商即貼出禁售酒類公告，並下架酒精飲品，引發學生譁然。

    東華大學學生會今凌晨發聲明，提出3點訴求，包括撤回禁酒決定、有關學生事務之會議應邀請學生代表出席，攸關委外廠商的決策應回歸委外廠商委員會討論。希望學校應持續維持校園民主與自由，學生會不能接受學校開民主倒車的作法。

    學生會長許冠澤強調，委外廠商管理委員會今年都沒有開會，學校要求委外廠商不能賣酒精飲料，竟是透過本月1日下午的行政會議做的決策，作為行政會議主席的校長趙涵捷，直接在會議開頭的致詞中，提出因學生在校園內群聚飲酒不當，請學生事務處盡快訂定「教學行政區域不得有含酒精性飲料進入」的相關規定，並請總務處通知餐廳、超商防疫期間為了避免群聚，不得販售含酒精性飲料。

    學生會認為，該行政會議沒有學生代表列席，但如此與學生重大相關的事務，沒有邀學生代表列席，認為程序不當；此外，「禁止賣酒就能避免疫情群聚感染」也被學生認為邏輯有問題，校內沒有酒精飲品，校外也買得到，校園不賣酒，校園各處還是照樣有群聚行為，認為作為教育單位的大學應該要做的是輔導學生「理性飲酒」，而非直接禁賣酒「這是最偷懶的方法」，也顯出學校怠惰於教育、無能管理。

    對此東華大學校方傍晚回應，近日校內有部分學生在深夜群聚喝酒聚眾，喧囂吵到住宿的同學抱怨不已，且已經不是第一次，無論如何宣導都沒有辦法獲得成效，而且越演越烈，在疫情期間深夜於教學行政區還有學生喝酒喝到送醫；校方說，由於住宿生反應，校方不得不在防疫期間採取行動，避免這類群聚，並要求校內餐廳和超商，不得販售含酒精性飲料；另有關「教學行政區不得有含酒精飲料進入」的規定，是在維護學生的學習權益，且目前全國重點公校及老牌私校，除台大、中山僅賣啤酒外，皆無販售含酒精飲料。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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    東華大學發出公文給校內委外廠商包括全家超商等，不能在校內賣酒精飲料，超商內原本放啤酒等酒精飲料的冰櫃全數「淨空」。（許冠澤提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    東華大學發出公文給校內委外廠商包括全家超商等，不能在校內賣酒精飲料，超商內原本放啤酒等酒精飲料的冰櫃全數「淨空」。（許冠澤提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    東華大學本月1日開行政會議，擔任會議主席的校長趙涵捷於致詞時直接「指示」學務處、總務處通知防疫期間，不得販售酒精飲料。（學生會提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    東華大學本月1日開行政會議，擔任會議主席的校長趙涵捷於致詞時直接「指示」學務處、總務處通知防疫期間，不得販售酒精飲料。（學生會提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    東華大學學生會貼出聲明，要求校方撤回之前的禁酒決定，應重開委外廠商委員會並邀請學生代表出席。（截圖學生會臉書聲明）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    東華大學學生會貼出聲明，要求校方撤回之前的禁酒決定，應重開委外廠商委員會並邀請學生代表出席。（截圖學生會臉書聲明）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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