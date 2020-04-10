為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

花1個月組「全雞標本」她曝辛苦過程 網友全跪了

原PO貼出組裝的「全雞標本」。（圖擷自爆怨公社）

原PO貼出組裝的「全雞標本」。（圖擷自爆怨公社）

2020-04-10 20:33:21

〔即時新聞／綜合報導〕吃完雞肉後，一般人都會把雞骨頭丟到廚餘桶內，有網友在臉書PO文說，她為了生物課作業，將吃完的雞肉骨頭花了一番功夫，最後成功重新組裝起來，她將成品PO網，網友看到照片後都非常佩服，直呼「有神快拜！」

該網友在臉書「爆怨公社」PO出1張照片，可以看到照片中有隻雞向上抬頭，翅膀的骨頭大大張開，讓人不禁佩服創作者的毅力，原PO在貼文中寫下創作歷程，「這隻雞花費了我整整一個月的心血，從吃光他，然後把所有骨頭浸泡在藥水內，再把剩餘黏在骨頭上的肉拔出，抽他的骨髓，晾乾他。再來就是經歷最困難的組裝，組裝的過程真的是十分辛苦，戴著塑膠手套要防止快乾滴到手套上導致手套黏著骨頭，噴黏著劑的時候要注意手套上有沒有殘留的快乾溶液，不然噴下去直接灼熱感上升，脖子真的他X的超難組，這真的是我第一次這麼討厭雞欸，我就不想說教授還給我失手把腿部弄斷，害我在實驗室大罵，各位我不是高手，我是被迫無奈要弄出牠的阿，這可是我的生物作業」。

網友們看到貼文紛紛留言，「原來雞組裝起來長這樣哦！好酷哦！」、「莫非是傳說中的鑽石撿骨師」、「掛了還能舞出芭蕾舞般的姿態，值得了，咕咕」、「讓我想起以前組青蛙的悲慘往事，我還有穿線。雙氧水讓手指和指甲變黃好幾天」、「超厲害的啊～收下我的膝蓋」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
區間車撞聯結車驚險一瞬間 網友直呼：褲底應該一包了
2020-04-10 17:54

區間車撞聯結車驚險一瞬間 網友直呼：褲底應該一包了
「半年不收房租」 房東共體時艱超佛心 網友跟著暖哭
2020-04-08 21:45

「半年不收房租」 房東共體時艱超佛心 網友跟著暖哭
趁勢搶進副都心高報酬微型青創商辦

趁勢搶進副都心高報酬微型青創商辦
老公請「新媽媽」哄兒入睡 人妻開門秒傻眼
2020-04-07 22:38

老公請「新媽媽」哄兒入睡 人妻開門秒傻眼
他為了潤餅發豆芽菜...浴室驚現「大草原」 網笑：綠豆的逆襲
2020-04-04 22:08

他為了潤餅發豆芽菜...浴室驚現「大草原」 網笑：綠豆的逆襲
管家般舒適 回家享受「淨靜」幸福

管家般舒適 回家享受「淨靜」幸福
殺豬公救經濟！辛苦存4年 他清點硬幣...竟超過35萬元
2020-04-04 20:50

殺豬公救經濟！辛苦存4年 他清點硬幣...竟超過35萬元
生活今日熱門
2020-04-10 14:30

武漢肺炎逾9.5萬死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-04-10 00:16

台灣創作能量豐沛！插畫家回擊譚德塞不實指控

2020-04-09 23:08

二行程機車汰換 高雄持續加碼補助

2020-04-09 23:19

遊澄清湖 下週二起每日限額7000人

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播