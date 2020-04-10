花1個月組「全雞標本」她曝辛苦過程 網友全跪了

原PO貼出組裝的「全雞標本」。（圖擷自爆怨公社）

2020-04-10 20:33:21

〔即時新聞／綜合報導〕吃完雞肉後，一般人都會把雞骨頭丟到廚餘桶內，有網友在臉書PO文說，她為了生物課作業，將吃完的雞肉骨頭花了一番功夫，最後成功重新組裝起來，她將成品PO網，網友看到照片後都非常佩服，直呼「有神快拜！」

該網友在臉書「爆怨公社」PO出1張照片，可以看到照片中有隻雞向上抬頭，翅膀的骨頭大大張開，讓人不禁佩服創作者的毅力，原PO在貼文中寫下創作歷程，「這隻雞花費了我整整一個月的心血，從吃光他，然後把所有骨頭浸泡在藥水內，再把剩餘黏在骨頭上的肉拔出，抽他的骨髓，晾乾他。再來就是經歷最困難的組裝，組裝的過程真的是十分辛苦，戴著塑膠手套要防止快乾滴到手套上導致手套黏著骨頭，噴黏著劑的時候要注意手套上有沒有殘留的快乾溶液，不然噴下去直接灼熱感上升，脖子真的他X的超難組，這真的是我第一次這麼討厭雞欸，我就不想說教授還給我失手把腿部弄斷，害我在實驗室大罵，各位我不是高手，我是被迫無奈要弄出牠的阿，這可是我的生物作業」。

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網友們看到貼文紛紛留言，「原來雞組裝起來長這樣哦！好酷哦！」、「莫非是傳說中的鑽石撿骨師」、「掛了還能舞出芭蕾舞般的姿態，值得了，咕咕」、「讓我想起以前組青蛙的悲慘往事，我還有穿線。雙氧水讓手指和指甲變黃好幾天」、「超厲害的啊～收下我的膝蓋」。

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