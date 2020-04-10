立委質疑7600萬片口罩失蹤 陳時中：儲備14天9片新制

民眾黨立委高虹安質疑7600萬片口罩去向不明，指揮中心指揮官陳時中表示，做為14天9片新制儲備量。（指揮中心提供）

2020-04-10 17:36:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣民眾黨立委高虹安今在立法院質詢行政院長蘇貞昌時表示，今年1月底至3月中旬口罩徵用及分配數，有7612.7萬片無法掌握去向。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他沒有仔細去看7000多萬片的算法，但她是大數據專家，算出來應該八九不離十；不過也就是有這7000多萬片，口罩有一定儲備量，現在才有辦法做14天9片口罩的政策變化。

台灣口罩銷售從原先每人7天3片，昨日起變成14天9片，陳時中表示，政府就是有一定的口罩儲備量，才敢做這樣的變化，因為改為14天9片，必然會有一個需求較大的高峰。另外，昨日14天9片措施上路後，全天總共賣了1858萬多片，供應成人176.4萬餘人、小朋友逾27萬人，這是一個很大的數量；主要因為前面7天3片口罩，許多人覺得麻煩不願意來排隊購買，現在14天9片願意買的人就增加很多。

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另外，陳時中也呼籲民眾排隊購買口罩可以稍微隔個幾天，因為現在14天9片剛實施，但每間藥局配發量還是一樣，大人只有200份，所以大家都去買排隊就會排比較久，加上前一段時間沒有去買的人，都累積到現在買口罩，所以要呼籲不急的民眾可以隔幾天再買，相信下週人流就會減少很多。

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