為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台灣人攻擊譚德塞？調查局：查無辱罵確切證據

調查局資安工作站主任張尤仁表示，譚德塞所講的是3個月前的事情，「目前我們在找，到底有沒有真正的台灣網友攻擊，目前並沒有找到這樣的攻擊的文章。」。（記者陳薏云攝）

調查局資安工作站主任張尤仁表示，譚德塞所講的是3個月前的事情，「目前我們在找，到底有沒有真正的台灣網友攻擊，目前並沒有找到這樣的攻擊的文章。」。（記者陳薏云攝）

2020-04-10 12:19:13

〔記者陳薏云／台北報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，於武漢肺炎疫情爆發後，不斷發表親中言論，8日更在記者會上3分鐘控訴台灣霸凌，以種族歧視攻擊他，經調查局調查資料顯示，PTT及社群對譚德塞的攻擊，多是從3月27日後的評論，譚德塞控訴的3個月前即被霸凌，調查局並無蒐集到相關事實。

調查局資安工作站主任張尤仁表示，譚德塞所講的是3個月前的事情，「目前我們在找，到底有沒有真正的台灣網友攻擊，目前並沒有找到這樣的攻擊的文章。」

另今日有媒體報導是PTT或社群在攻擊譚德塞，張尤仁也表示，「調查局蒐集到的資料，那些多是在3月27之後的評論，但譚德塞指稱3個月前就遭攻擊，目前調查局未蒐集到相關事實」

至於大量中國網友轉發「假台灣人道歉啟事」，調查局表示，此為中國想要製造出台灣人真的有辱罵譚德塞的假象，目前也沒有查到有台灣籍的網友轉發道歉啟事。

張尤仁表示，「如果台灣人轉發台灣道歉啟事，這應該是自己的論述，對這件事情表達感受跟發言。並無散布假消息問題。我們主要關注的是這個發言是否為台灣人真正的發言，目前並沒有找到台灣人轉發這個文（道歉文）。」

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
抓到了！調查局：中國網軍假冒台灣人向譚德塞道歉求原諒
2020-04-10 12:00

抓到了！調查局：中國網軍假冒台灣人向譚德塞道歉求原諒
譚德塞抹黑台灣攻擊他 調查局抓到中國網軍假冒台灣網友
2020-04-10 11:51

譚德塞抹黑台灣攻擊他 調查局抓到中國網軍假冒台灣網友
趁勢搶進副都心高報酬微型青創商辦

趁勢搶進副都心高報酬微型青創商辦
紐約又逾700死 15萬例緊追西班牙
2020-04-10 05:30

紐約又逾700死 15萬例緊追西班牙
東京日增181例 6成7感染源不明
2020-04-10 05:30

東京日增181例 6成7感染源不明
管家般舒適 回家享受「淨靜」幸福

管家般舒適 回家享受「淨靜」幸福
生活今日熱門
2020-04-10 07:00

武漢肺炎逾9.4萬死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-04-09 19:30

本來約好要去遊樂園... 暖爸讓小孩在家隔離也能體驗遊樂設施 影片

2020-04-09 18:30

「楠梓百慕達」有可能不迷路嗎？ 騎車破解楠梓路橋之迷 影片

2020-04-09 13:00

武漢肺炎》酒店公關傳確診仍上班 指揮中心14:00說明

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播