台灣人攻擊譚德塞？調查局：查無辱罵確切證據

調查局資安工作站主任張尤仁表示，譚德塞所講的是3個月前的事情，「目前我們在找，到底有沒有真正的台灣網友攻擊，目前並沒有找到這樣的攻擊的文章。」。（記者陳薏云攝）

2020-04-10 12:19:13

〔記者陳薏云／台北報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，於武漢肺炎疫情爆發後，不斷發表親中言論，8日更在記者會上3分鐘控訴台灣霸凌，以種族歧視攻擊他，經調查局調查資料顯示，PTT及社群對譚德塞的攻擊，多是從3月27日後的評論，譚德塞控訴的3個月前即被霸凌，調查局並無蒐集到相關事實。

調查局資安工作站主任張尤仁表示，譚德塞所講的是3個月前的事情，「目前我們在找，到底有沒有真正的台灣網友攻擊，目前並沒有找到這樣的攻擊的文章。」

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另今日有媒體報導是PTT或社群在攻擊譚德塞，張尤仁也表示，「調查局蒐集到的資料，那些多是在3月27之後的評論，但譚德塞指稱3個月前就遭攻擊，目前調查局未蒐集到相關事實」

至於大量中國網友轉發「假台灣人道歉啟事」，調查局表示，此為中國想要製造出台灣人真的有辱罵譚德塞的假象，目前也沒有查到有台灣籍的網友轉發道歉啟事。

張尤仁表示，「如果台灣人轉發台灣道歉啟事，這應該是自己的論述，對這件事情表達感受跟發言。並無散布假消息問題。我們主要關注的是這個發言是否為台灣人真正的發言，目前並沒有找到台灣人轉發這個文（道歉文）。」

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