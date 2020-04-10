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    竹市公立體育場館 再延長閉館14天

    竹市公立體育場館再延長閉館14天！（市府提供）

    竹市公立體育場館再延長閉館14天！（市府提供）

    2020-04-10 09:32:31

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕因應武漢肺炎疫情持續升溫，新竹市政府宣布自11日起公立運動場館再閉館14日，避免群聚感染風險，包括新科國民運動中心、竹光國民運動中心、新竹市立體育館、多功能競技館等4間運動場館，以及南寮溫水游泳池與香山第二游泳池等2間游泳池。

    市長林智堅指出，武漢肺炎疫情尚未緩和，市府為持續落實防疫工作、避免人群聚集增加群聚感染的風險，已再度要求市府管理的運動場館閉館14天，造成民眾的不便，仍請見諒。

    教育處表示，目前竹市所轄4間運動場館包括新科與竹光國民運動中心、新竹市立體育館、多功能競技館以及香山與南寮游泳池，已要求自3月28日起閉館14天，但疫情尚未趨緩，再度延長閉館至4月24日。

    停業期間除場地借用取消外，國民運動中心相關的會員權益均不受影響，會員期間自動向後延長14天。另外，尚有7處市府管轄體育場地，如虎林棒球場、府後網球場、香山運動場等，因屬戶外照常開放。

    市府也再度呼籲民間企業加入防疫行列，建議游泳池、健身房等業者自主停業，必要營業時段也務必加強落實防疫措施與實名登記。

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