蜂蜜收成率不到3成 南投蜂農叫苦

南投蜂農忙著採收蜂蜜情形。（記者謝介裕攝）

2020-04-10 07:13:15

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了蜂蜜採收期，今年南投縣各公所同步進行荔枝椿象防治，以致大幅降低蟲害問題，荔枝、龍眼花況比去年好，不過，仍因異常氣候及施藥不當，平均蜂蜜收成率不到3成，加上疫情影響銷路等等衝擊，簡直是「蜂」火連天，令蜂農愁雲慘霧、苦不堪言﹗

南投縣約有200多位蜂農靠養蜂為生，荔枝與龍眼2種作物花蕊，則是縣內蜜蜂最重要的採蜜來源，加上今年荔枝花及龍眼花盛開，按理講，應是豐收年，實則空歡喜一場。

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南投市登豐養蜂場蕭姓蜂農表示，荔枝花及龍眼花必須在攝氏30度以上，開出的花才會有花蜜，但今年開春以來，氣溫普遍偏低，導致蜜蜂辛勤地飛來飛去仍採不到蜜，只是白做工罷了。

其次，農友在管理荔枝、龍眼過程中，為了防治病蟲害問題，也不乏使用化學藥劑，就算有的蜜蜂順利採到花蜜，但可能來不及回到蜂巢即「鳴呼哀哉」，因此，希望政府能做好農藥管控，營造友善農田環境，讓因氣候異常數量減少的蜜蜂不要再受二度傷害。

除此，武漢肺炎疫情延燒，消費市場大受影響，連蜂農也不例外，期盼中央在訂定相關補助措施時，除了觀光、旅遊、飯店、餐飲等行業以外，也不要忘了一群為三餐溫飽打拼的養蜂人家。

南投縣農業處長陳瑞慶指出，對於蜂農的心聲，該處十分重視，因此在荔枝及龍眼開花期間，便積極輔導農友儘量不施藥，待結果期再合理用藥防治病蟲害，避免扼殺蜜蜂生命，朝「人蜂雙贏」目標努力。

南投蜂農忙著採收蜂蜜情形。（記者謝介裕攝）

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