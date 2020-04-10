為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蜂蜜收成率不到3成 南投蜂農叫苦

南投蜂農忙著採收蜂蜜情形。（記者謝介裕攝）

南投蜂農忙著採收蜂蜜情形。（記者謝介裕攝）

2020-04-10 07:13:15

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了蜂蜜採收期，今年南投縣各公所同步進行荔枝椿象防治，以致大幅降低蟲害問題，荔枝、龍眼花況比去年好，不過，仍因異常氣候及施藥不當，平均蜂蜜收成率不到3成，加上疫情影響銷路等等衝擊，簡直是「蜂」火連天，令蜂農愁雲慘霧、苦不堪言﹗

南投縣約有200多位蜂農靠養蜂為生，荔枝與龍眼2種作物花蕊，則是縣內蜜蜂最重要的採蜜來源，加上今年荔枝花及龍眼花盛開，按理講，應是豐收年，實則空歡喜一場。

南投市登豐養蜂場蕭姓蜂農表示，荔枝花及龍眼花必須在攝氏30度以上，開出的花才會有花蜜，但今年開春以來，氣溫普遍偏低，導致蜜蜂辛勤地飛來飛去仍採不到蜜，只是白做工罷了。

其次，農友在管理荔枝、龍眼過程中，為了防治病蟲害問題，也不乏使用化學藥劑，就算有的蜜蜂順利採到花蜜，但可能來不及回到蜂巢即「鳴呼哀哉」，因此，希望政府能做好農藥管控，營造友善農田環境，讓因氣候異常數量減少的蜜蜂不要再受二度傷害。

除此，武漢肺炎疫情延燒，消費市場大受影響，連蜂農也不例外，期盼中央在訂定相關補助措施時，除了觀光、旅遊、飯店、餐飲等行業以外，也不要忘了一群為三餐溫飽打拼的養蜂人家。

南投縣農業處長陳瑞慶指出，對於蜂農的心聲，該處十分重視，因此在荔枝及龍眼開花期間，便積極輔導農友儘量不施藥，待結果期再合理用藥防治病蟲害，避免扼殺蜜蜂生命，朝「人蜂雙贏」目標努力。

南投蜂農忙著採收蜂蜜情形。（記者謝介裕攝）

南投蜂農忙著採收蜂蜜情形。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
八卦山龍眼蜜大豐收 蜂農、消費者都樂了！
2020-04-06 21:57

八卦山龍眼蜜大豐收 蜂農、消費者都樂了！
八卦山脈又見荔枝、龍眼花盛開 蜂農露出笑容
2020-03-27 23:53

八卦山脈又見荔枝、龍眼花盛開 蜂農露出笑容
一分鐘看優惠 量販及加油刷卡回饋10%

一分鐘看優惠 量販及加油刷卡回饋10%
埔里連3年蜜蜂大量死亡 防檢局加強查緝違法農藥
2019-08-15 21:14

埔里連3年蜜蜂大量死亡 防檢局加強查緝違法農藥
蜂農今年慘賠 農委提供補助度難關
2019-05-01 21:19

蜂農今年慘賠 農委提供補助度難關
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
生活今日熱門
2020-04-12 06:00

武漢肺炎逾10萬死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-04-11 14:30

武漢肺炎》加強管制 全台醫院新規定看這裡！（不斷更新）

2020-04-11 21:00

食在哈囉》實做夢幻漸層「400次咖啡」 打出完美奶蓋關鍵破解！ 影片

2020-04-11 13:00

WHO否認台灣曾警告病毒會人傳人 指揮中心14:00說明 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播