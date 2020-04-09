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二行程機車汰換 高雄持續加碼補助

高雄市今年續推二行程機車汰舊加碼補助。圖為二行程機車做不透光檢測。（記者陳文嬋攝）

高雄市今年續推二行程機車汰舊加碼補助。圖為二行程機車做不透光檢測。（記者陳文嬋攝）

2020-04-09 23:08:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年續推二行程機車汰舊加碼補助，是六都最後公告實施城市，今年補助金額低於去年，不過補助名額有增加，並取消純新購電動車補助，一定要淘汰二行程機車並換購新電動機車才能補助，即日起上路，受理申請到年底，請民眾把握機會。

高雄市96年首推汰舊二行程機車補助，截至今年3月底止，已汰舊超過68萬輛二行程機車，光去年就汰舊2.9萬輛二行程機車，目前設籍高雄市的二行程機車剩下10萬6300多輛。

高雄市環保局目前空污基金剩下9000多萬元，推出3種加碼補助方案，包括汰舊二行程機車、汰舊二行程機車並新購電動二輪車、汰舊二行程機車並新購七期燃油機車，採分項、限額方式辦理。

環保局說，補助金額採逐年遞減原則，今年補助金額低於去年，不過補助名額有增加，從去年1萬232人，增加為1萬8580人，不過整體補助經費與去年相當，同樣都是3400萬元。

值得一提的是，今年取消單純新購電動機車補助，一定要汰舊二行程機車並新購電動二輪車才有補助，尤以一般民眾汰舊二行程機車名額7000人最多，其次為汰舊二行程機車並換購七期燃油車或重型電動機車，同樣都是3900輛。

環保局指出，一般民眾淘汰二行程機車並換購重型電動機車，從去年加碼補助1萬元，今年下修加碼補助為3000元，加上環保署補助5000元，民眾可領取補助為8000元，是全部項目中補助最多。

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