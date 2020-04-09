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「買不到兒童口罩！」 竹北東區家長留言揪團建請開放網購

新竹縣竹北市東區人口稠密，年輕家庭多，但有家長買不到兒童口罩，發起網友向經濟部等單位留言，希望增加配額或開放網購，以避免出現防疫缺口。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市東區人口稠密，年輕家庭多，但有家長買不到兒童口罩，發起網友向經濟部等單位留言，希望增加配額或開放網購，以避免出現防疫缺口。（記者廖雪茹攝）

2020-04-09 18:43:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東區人口稠密，年輕家庭多，但有家長買不到兒童口罩，發起網友向經濟部等單位留言，希望中央正視他們的心聲，避免出現防疫缺口；新竹縣衛生局表示，今天立即函文中央流行疫情指揮中心，請求儘快透過增加配額、調度及開放網購等方式，解決這個迫在眉睫的問題，舒緩家長的憂心。

縣府統計，竹北市12歲以下兒童逾3.5萬人。擔任新竹縣藥師公會理事長的縣議員林禹佑說，今天向中華民國藥師公會全國聯合會反映，建請向中央提議，儘快開放口罩實名制網路預購兒童口罩，同時可選擇大童、小童或幼童等尺寸，一併解決雙薪家長的困擾和口罩大小不合的問題。

有家長在臉書社團「竹北市東平家族」留言：「覺得竹北兒童/幼童口罩很難買的各位，請一起上#經濟部FB接龍吧。希望我們的意見可以讓他們開放預購或增加產量/配送量。」引發網友熱議。

其他家長留言附議，「好幾個禮拜都買不到 ，即使好不容易買到也是媽媽都可以戴的大童尺寸了，幼兒園孩子每天需要，這樣真的好困擾！這邊雙薪家庭多 ，大家不可能蹺班去買 ，等下班都賣光了，線上預購應該把小孩的也列入其中，希望大家可以響應集中留言，讓政府看到需求。」

「竹北兒童口罩和學校一樣，永遠都不夠+還少的很可憐，尺寸不是太小就是太大。」等。

衛生局長殷東成說，健保藥局和衛生所的兒童口罩配額都一樣，每日200片，9日起14天可購買10片。今天除了透過電話向衛福部反映竹北市東區家長的心聲，也正式函文，請求增加兒童口罩配額或協助調度。

林禹佑說，新竹市轄區集中，市府做法是與中央協調，每家藥局增加20人次；但新竹縣幅員遼闊，難以比照辦理，網購是最佳解決之道。

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