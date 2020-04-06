外界憂連假後防疫恐破口 指揮中心10︰00說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩不是個人財產，而是保護自己與社會需要的物資，因此不能說捐就捐，仍要由政府分配。（資料照，圖由指揮中心提供）

2020-04-06 09:02:04

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心昨（5）日宣布新增8例武漢肺炎確診病例，均為境外移入病例，其中被視為超級傳播團的奧捷團再增3例確診，均是無症狀者，另有一例美國返台者也是無症狀，累計無症狀共達15例。目前國內累計363例武漢肺炎，包含312例境外移入及51例本土，其中5人死亡，54人解除隔離。據了解，指揮官陳時中指示於今上午10點加開一場記者會。

無症狀感染者 累計已15例

15例無症狀感染者中，9例境外移入、6例本土病例，年齡層從11歲的國小學童到70多歲的高齡者都有，境外移入個案足跡有歐美等地、本土個案則均為確診者家人，大多數都沒有被主動篩檢發現，多是因被列為確診案的接觸者才被篩檢發現身上有病毒。針對外界憂心無症狀感染者恐成防疫破口，指揮中心發言人莊人祥說明，只要一旅行團有兩團員確診，將回溯全團採檢。同時有鑑於全國各大風景區出現人潮聚集情形，蘇揆特別指示指揮中心，鼓勵各地方診所及醫院第一線醫事人員擴大通報與採檢，加強未來的連假防疫規範及作為。

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憂防疫恐現破口 景點夜市擬總量管制

因近日清明連假各大景點湧現人潮，指揮中心4日首度發布國家級警報，要求國人暫勿前往，警示簡訊包含11個景點，主要在屏東南州鄉以南，引發旅遊業界不小反彈。對於社會憂心防疫恐現破口，針對下一波五一連假，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，將對觀光景點及夜市等採取「總量管制」，包含夜市、景點實施單一出入口管制流量、停車場限制車輛數和多開闢行人徒步區等，甚至研議上下班、休假也可彈性分流，預計在本週會拍板定案。至於內政部今（6）日會率先啟動「彈性上班時間」，而行政院最快也將於9日改採部分視訊會議。

大眾運輸強制戴口罩 北捷900人不聽勸

中央指揮中心4月3日宣布大眾運輸強制戴口罩，4日時北捷運量約81萬人次，有約8000名乘客經勸導後戴上口罩，但有約900名乘客勸導後仍不戴口罩，被北捷拒絕運送、要求離開車站。至於新北市交通局統計，截至5日下午3點，共有151名公車乘客經司機勸導立即戴上口罩，另有103人勸離未搭車，並有4人堅不配合發生爭執，立即報警處理。

乘客拒不戴口罩 計程車可拒載

陳時中昨也宣布，計程車視為準公共運輸工具，乘客搭乘也必須戴口罩，乘客拒不戴口罩，計程車司機可以拒載，違規乘客甚至依法可開罰三千到一．五萬元。

衛福部食藥署和中山醫學大學職業安全衛生系副教授賴全裕都針對口罩使用電鍋乾蒸延長使用壽命進行實驗，實驗結果發現無論細菌過濾效率或微粒過濾效率都跟原本口罩效果相近。食藥署昨也說明電鍋乾蒸方法，指揮中心研究組副組長吳秀梅說明，自己使用過的醫用外科口罩若想延長壽命，可放入電鍋內鍋架乾蒸，但提醒不要放水，也不建議使用酒精消毒，以免影響口罩靜電層。

為因應「武漢肺炎疫情」，中央流行疫情指揮中心今日將在10:00召開記者會，預計說明疫情及防疫作為等事宜。

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