泰國疫區現場》政府防疫起步慢 中國客大搶當地口罩

泰國政府要求餐廳只能外帶，機車外送到府服務很夯。（Etty提供）

2020-04-02 20:34:17

〔記者林曉雲／台北─泰國報導〕泰國政府在3月26日發布全國緊急命令，3月31日起暫停核發觀光簽證。在泰國工作定居的台灣人Etty今天接受本報記者訪問表示，台灣政府發布疫情具有公信力，資訊公開透明，且防疫作為快速，但泰國政府是到近幾週才有防疫作為，且防疫政策互相矛盾，一日數變，例如之前未禁止外國遊客入境泰國，但要求和被列入高風險外國遊客吃飯的本地人，隔日不能上班要居家隔離14天，讓人難以理解。

在泰台人Etty：泰政府近幾週才有防疫作為

Etty在學校教書，她表示，今年一月，台灣政府已在快速有效防疫，泰國政府還聲稱確診案例很少，她一點都不相信泰國政府發布的疫情數字，因為當時泰國政府完全沒有管制外國遊客入境，旅客來來去去，大家還是在做平日生活一樣的事情，且中國遊客是泰國最大宗遊客，讓她更持保留態度。

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泰國政府發布有些國家是疫情高風險國家，法國就被列為高風險國家之一，Etty說，但當時法國遊客還可以到泰國玩，她有同事和法國朋友吃一頓飯，隔天就不能上班要居家隔離14天，學校當時未停課，這樣的情況很常發生，只好一直找人代課，讓她深覺如此的防疫政策非常矛盾又荒謬。

Etty說，身為台灣人，每天都會看台灣新聞，看到台灣政府已加強防疫，自己就先提高警覺，減少出門，遠離遊客很多的觀光景點，年初開始更不去大賣場，而因去年泰國空污情況嚴重，原本已開始存口罩，後來出現中國武漢肺炎疫情，就再多準備一些防疫物資，藥局早已很難買到口罩，網購口罩不知何時可送抵，路上小販會賣口罩，但品質令人存疑，價格又很貴，今年初剛傳出武漢肺炎疫情，中國遊客就開始大批購買泰國口罩回中國。

Etty表示，泰國現在確診案例爆增，她看當地新聞會覺得焦慮和恐慌，為保持平常心，後來就儘量不看泰國新聞，只聽家人和朋友轉述，平常除待在家裡，進行學校的線上教學之外，就是去附近超市購買需要的食物和用品，因住家不在鬧區、又是獨棟一間房子，和人群接觸機會不多，還可以帶孩子出外散步一圈。

機車外送到府已成民眾日常

民生物資部分，Etty表示，前一陣子發生搶購雞蛋造成的蛋荒，要跑很多家超商才有可能買的到雞蛋，現在已平穩，反而衛生紙一直都買得到，她認為和泰國人的如廁習慣有關，多是直接用馬桶旁的水籠頭沖洗。而餐廳目前只能外帶和外送，機車外送到府是民眾日常生活的風景。

台灣政府防疫工作事權統一，主要以指揮官衛福部長陳時中為主，Etty說，泰國政府的防疫政策一日數變，事權也不統一，泰國衛福部才宣布什麼政策，但可能曼谷市長不認同就翻案，人民就只能儘量過好自己的生活。

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泰國政府在3月26日發布全國緊急命令之後，路上人車變的很少。（Etty提供）

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