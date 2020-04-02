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武漢肺炎》算錯時間提早4小時解禁 苗栗居家檢疫男10萬飛了

苗栗縣一名居家檢疫男子因誤算時間，於期滿前約4小時就提前外出，將面臨至少10萬元罰款。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣一名居家檢疫男子因誤算時間，於期滿前約4小時就提前外出，將面臨至少10萬元罰款。（記者鄭名翔攝）

2020-04-02 19:08:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣一名居家檢疫男子乖乖配合在家14天未出門，卻自己誤算時間，於期滿前約4小時就提前「解禁」，當晚約8點時外出到工廠，警方依據手機定位發報系統察覺有異而查獲。苗栗縣政府衛生局說，男子雖非故意，但仍已違規，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，至少開罰10萬元。

苗栗縣衛生局日前針對縣內兩例嚴重違反居家檢疫規定、到外地趴趴走的1男1女各重罰30萬元，而2人逾期未繳納，昨天遭移送法務部執行署進行強制執行。

最近又有一居家檢疫男子配合待在家裡，到了規定的第14天，他卻計算錯解禁時間，最後一天晚上約8點就離家外出去工廠，遭警方查獲通報衛生局，雖然僅差約4小時，且應屬無心之過，但違規情事明確，衛生局仍依規定裁處，至少開罰10萬元。

按照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，違反居家檢疫者罰款從10萬至100萬元，視情節嚴重性裁量；衛生局解釋居家檢疫解禁時間是以日期為單位，須至第14天的午夜12點後，而非以入境時間起算24小時為1天計算，相關單位都會先告知清楚，請民眾特別注意。

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