陳其邁分享美媒「防疫科技」：電子圍籬監控追蹤5.5萬人

台灣政府掌握約5萬5000名居家檢疫、居家隔離行蹤的人數，是與電信業者合作利用手機定位，引起外媒好奇。（資料照）

2020-04-02 19:26:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒之際，台灣「科技防疫」追蹤工具深獲世界各國肯定及興趣，紛紛與我國洽談合作機會。以高收入族群為主的美國財經媒體《Quartz》（石英）也訪問行政院副院長陳其邁，談及如何運用電子圍籬技術，即時掌握高達5萬名以上居家檢疫者的動態，避免疫情擴大。

《Quartz》報導，以台灣謝姓民眾的親身經歷談起，此人只因手機沒電15分鐘，不但有4通政府機關來電，還有2位警察登門訪視，查驗是否有違反居家檢疫規定；在台灣，與謝姓民眾一樣，由政府利用手機定位掌握行蹤的人數，約5萬5000人。

請繼續往下閱讀...

報導指出，雖然許多國家有類似作法，但台灣比大多數國家更早實施。台灣政府的迅速應對，甚至獲得紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、知名歌手瑞奇馬丁的讚譽。不過，由於中國施壓，使得台灣被排除在世界衛生組織WHO之外，無法獲得重要、及時的資訊。

但是截至3月31日，台灣僅有322例確診病例，總人口接近2400萬人，與人口相近的澳大利亞相比，澳洲確診病例超過4800例。台灣這一套稱為「電子圍籬」監控系統，是藉由手機信號，掌握特定對象。離家太遠會將觸發警報，並向當事人發送簡訊示警。對於違反隔離規定的人，最高將被處以新台幣100萬元罰款。

報導指出，台灣於1月下旬開始研究這項系統，早在一週前，台灣就注意到中國武漢出現第一例武漢肺炎病例。 1月28日晚間，當台灣全國各地許多人忙於慶祝農曆新年假期，不同部門和機構的官員聚集在一起，討論如何處理越來越多預期將會需要居家檢疫之人的方法。包括電子手環（香港實施），但最終決定使用以手機為主的電子圍籬。台灣政府認為這樣比較不具侵入性。幾天後，系統開始運行。

陳其邁向外媒談及，「我們相當早就實施這項系統系統，避免這項流行病造成工作人員沉重負擔」 、「每天都有很多人從中國回來…如果我們使用傳統的隔離方法，不可能對所有人進行掌握。」

外媒形容，電子圍籬的快速實施，部分反映出台灣國內充滿活力的公民技術文化，塑造了政府對於傳染病流行的應對方式。例如2月初，公民自主開發出口罩庫存即時地圖，而政府也迅速與之合作。

電子圍籬系統與台灣的5家主要電信公司合作，藉由手機訊號與鄰近基地台的位置進行三角測量，掌握需居家隔離的個人位置。

行政院資安處處長簡宏偉也向外媒表示，「每個電信公司都有不同的計算手機位置的方法，包括距離基地台的距離以及相對於基地台的方向。 只要打開手機，我們就能確定位置。而且，如果手機關閉，我們也能知道，並且向第一線的行政人員或警察發送消息，以便他們跟進。」

簡宏偉說，「到目前為止，該系統非常準確，只有大約1％的警報是假警報。通常，不精確的位置參數是因為手機位於農村地區，信號接收點參差不齊，或者是因為手機位於高層建築物中，而該建築物從遠處的基地台接收信號。」

針對若有人將手機留在家中，然後冒險出去怎麼辦？台灣政府也有辦法彌補漏洞，警方可使用M-Police系統，讓警察藉由雲端進入許多數據庫，包括現在的隔離檢疫人員數據庫。然後，警察會前往酒吧、卡拉OK等聚會場所，檢查顧客身份，看是否有人與隔離人員名單相符。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法