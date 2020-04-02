台灣防疫有成！國際減重外科網路會議邀請演講
〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎肆虐全球，台灣防疫成功在國際備受肯定，成立12年的國際減重外科俱樂部 （IBC）邀請台灣會員醫師分享防疫經驗，各國超過1500名會員線上參與。中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕指出，台灣致勝關鍵在政府反應快速、統一指揮、及早封鎖中國旅客入境、口罩國家隊生產與分配政策、民眾居家檢疫與紀律、還有醫療系統充份準備；他更向國際喊話，盼支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。
國際減重外科俱樂部在台灣時間4月1日舉行視訊網路會議，討論武漢肺炎的醫療處置與對策，主席Tomasz Rogula 以台灣防疫成效優於亞洲鄰近國家，邀請黃致錕演說，分享台灣防疫成功經驗，會中也邀請美、英、義、墨、巴、伊朗等國12位講者，黃致錕是唯一受邀的亞洲醫師，會議有1500名減重代謝外科醫療會員同步聆聽。
請繼續往下閱讀...
黃致錕指出，台灣防疫致勝5大關鍵，政府反應快速且成立統一窗口領導、資訊透明；口罩集中管理、成立口罩國家隊達到日產1000萬片，讓國人都戴得到口罩，且能低價買到，這是其他國家做不到的事；同時，台灣邊境管制限制中國入台、隔絕感染源；民眾配合防疫與自律，自發性戴口罩；醫療院所充分配合，歷經17年前的SARS後這次都提前因應，設置發燒、檢疫篩檢、隔離患者。
這次防疫分享是各國會員最關注的話題，會議時間從原來預定1小時臨時延長至2小時，各國醫師對台灣防疫成果相當羨慕，也問了許多問題，尤其各國口罩短缺，台灣還能平價足夠供應，到底怎麼辦到，讓外國醫師很好奇。黃致錕強調，台灣提供的是外科口罩，能有效過濾大部分病毒細菌，歸功於政府做好準備、統整資源，不但國人夠用，產量甚至能外銷、捐贈國際。
許多國家疫情嚴重導致醫療停擺，只剩緊急和癌症手術，很多私人醫院也關閉，黃致錕表示，台灣直到現在手術如常進行，也沒有禁止非緊急手術，以他減重手術為例這3個月仍做了80檯，「台灣的醫院仍是最安全的地方、也無大型社區感染」這與全世界大不同，台灣處於穩定平和狀態，。
黃致錕透過網路平台視訊會議宣揚到國際，告訴全球台灣政府快速精準的防疫措施、台灣醫療人員緊急應變以及自立自強的防疫能力，演講結整前他也向國際醫療人員喊話，支持台灣加入世界衛生組織WHO ，因為台灣可以對世界貢獻更多！
相關新聞請見︰
武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。