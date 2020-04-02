台灣防疫有成！國際減重外科網路會議邀請演講

中國附醫國際代謝形體中心院長黃致錕受邀在視訊會議向國際醫療人員分享台灣防疫致勝關鍵。（記者蔡淑媛攝）

2020-04-02 18:08:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎肆虐全球，台灣防疫成功在國際備受肯定，成立12年的國際減重外科俱樂部 （IBC）邀請台灣會員醫師分享防疫經驗，各國超過1500名會員線上參與。中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕指出，台灣致勝關鍵在政府反應快速、統一指揮、及早封鎖中國旅客入境、口罩國家隊生產與分配政策、民眾居家檢疫與紀律、還有醫療系統充份準備；他更向國際喊話，盼支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

國際減重外科俱樂部在台灣時間4月1日舉行視訊網路會議，討論武漢肺炎的醫療處置與對策，主席Tomasz Rogula 以台灣防疫成效優於亞洲鄰近國家，邀請黃致錕演說，分享台灣防疫成功經驗，會中也邀請美、英、義、墨、巴、伊朗等國12位講者，黃致錕是唯一受邀的亞洲醫師，會議有1500名減重代謝外科醫療會員同步聆聽。

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黃致錕指出，台灣防疫致勝5大關鍵，政府反應快速且成立統一窗口領導、資訊透明；口罩集中管理、成立口罩國家隊達到日產1000萬片，讓國人都戴得到口罩，且能低價買到，這是其他國家做不到的事；同時，台灣邊境管制限制中國入台、隔絕感染源；民眾配合防疫與自律，自發性戴口罩；醫療院所充分配合，歷經17年前的SARS後這次都提前因應，設置發燒、檢疫篩檢、隔離患者。

這次防疫分享是各國會員最關注的話題，會議時間從原來預定1小時臨時延長至2小時，各國醫師對台灣防疫成果相當羨慕，也問了許多問題，尤其各國口罩短缺，台灣還能平價足夠供應，到底怎麼辦到，讓外國醫師很好奇。黃致錕強調，台灣提供的是外科口罩，能有效過濾大部分病毒細菌，歸功於政府做好準備、統整資源，不但國人夠用，產量甚至能外銷、捐贈國際。

許多國家疫情嚴重導致醫療停擺，只剩緊急和癌症手術，很多私人醫院也關閉，黃致錕表示，台灣直到現在手術如常進行，也沒有禁止非緊急手術，以他減重手術為例這3個月仍做了80檯，「台灣的醫院仍是最安全的地方、也無大型社區感染」這與全世界大不同，台灣處於穩定平和狀態，。

黃致錕透過網路平台視訊會議宣揚到國際，告訴全球台灣政府快速精準的防疫措施、台灣醫療人員緊急應變以及自立自強的防疫能力，演講結整前他也向國際醫療人員喊話，支持台灣加入世界衛生組織WHO ，因為台灣可以對世界貢獻更多！

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中國附醫國際代謝形體中心院長黃致錕受邀在視訊會議向國際分享台灣防疫致勝關鍵。（記者蔡淑媛翻攝）

黃致錕受邀在視訊會議向國際分享台灣防疫致勝5個關鍵，政府反應快速且成立統一窗口領導、資訊透明。（記者蔡淑媛翻攝）

黃致錕受邀在視訊會議向國際分享台灣防疫致勝5大關鍵，並呼籲支持台灣加入世界衛生組織WHO。（記者蔡淑媛翻攝）

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