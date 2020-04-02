神岡新和宮廣植蓮花荷花 打造蓮荷步道及社區

新和宮後方的生態池，目前池面上長滿蓮花，是賞蓮的好去處。（記者歐素美攝）

2020-04-02 17:21:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區新和宮利用廟後方的生態池，廣植蓮花（荷花），目前共種有80個品種，因烏龜會吃蓮花，影響景觀，廟方最近更將整個生態池清乾淨，池內的烏龜等放生，重新種植，並將蓮花等種植在上百個塑膠桶內，擺放在一旁的公園步道，也贈送給社區居民廣植，打造別具特色的蓮荷步道及社區。

新和宮一旁就是新和公園，公園內有步道及生態池，2012年完工後即由廟方代管，新和宮志工宋素珍喜愛種花，前年開始在生態池種植蓮花，花友周有利發現後，也一起做公益，先後捐贈30餘盆蓮花，供宋素珍拿到新和宮後方的生態池種植，打造美麗的蓮花池。

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宋素珍說，新和宮的蓮花不僅夏季開，冬天時，生態池內的蓮花每天也都開有4、50朵，讓社區展民冬季也能賞蓮，不過，生態池內原本放養有烏龜等動物，會破壞蓮花生長，廟方日前特別抽乾生態池水，將烏龜等放生，重新放養蓋斑鬥魚及孔雀魚，並將蓮花等分株，分植到塑膠桶內，同時分送社區居民種植。

新和宮主委張木梁及總幹事王永泉表示，目前廟方種植的蓮花多達80餘種， 除了生態池，還分植在100餘個塑膠桶內，種滿蓮花的塑膠桶擺滿新和公園步道，夏天來臨時，將形成美麗的「蓮荷步道」，並希望透過居民廣植蓮花，打造別具特色的「蓮荷社區」。

經營清潔工程公司的周有利喜種蓮花，常自行配對研發新品種的蓮花，他表示，種植蓮花並不難，尤其是葉片就能發芽的子母蓮，繁殖力強，採用輕植化種植，只要在移植袋內放入田土，再加入粗糠拌勻，將蓮花種下，袋內可放入有機肥或底肥，放入桶子或盆子內加水，蓮花就會長得很漂亮了，要再移植或分株種植也很方便。

新和宮將種滿蓮荷的桶子擺放在新和公園步道兩旁，營造美麗的蓮荷步道。（記者歐素美攝）

新和宮將種滿蓮荷的桶子擺放在新和公園步道兩旁，營造美麗的蓮荷步道。（記者歐素美攝）

新和宮在廟後方的生態池種植蓮花。（記者歐素美攝）

周有利（右）表示，採用移植袋種植蓮花，方便移植或分株種植。（記者歐素美攝）

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