為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

神岡新和宮廣植蓮花荷花 打造蓮荷步道及社區

新和宮後方的生態池，目前池面上長滿蓮花，是賞蓮的好去處。（記者歐素美攝）

新和宮後方的生態池，目前池面上長滿蓮花，是賞蓮的好去處。（記者歐素美攝）

2020-04-02 17:21:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區新和宮利用廟後方的生態池，廣植蓮花（荷花），目前共種有80個品種，因烏龜會吃蓮花，影響景觀，廟方最近更將整個生態池清乾淨，池內的烏龜等放生，重新種植，並將蓮花等種植在上百個塑膠桶內，擺放在一旁的公園步道，也贈送給社區居民廣植，打造別具特色的蓮荷步道及社區。

新和宮一旁就是新和公園，公園內有步道及生態池，2012年完工後即由廟方代管，新和宮志工宋素珍喜愛種花，前年開始在生態池種植蓮花，花友周有利發現後，也一起做公益，先後捐贈30餘盆蓮花，供宋素珍拿到新和宮後方的生態池種植，打造美麗的蓮花池。

宋素珍說，新和宮的蓮花不僅夏季開，冬天時，生態池內的蓮花每天也都開有4、50朵，讓社區展民冬季也能賞蓮，不過，生態池內原本放養有烏龜等動物，會破壞蓮花生長，廟方日前特別抽乾生態池水，將烏龜等放生，重新放養蓋斑鬥魚及孔雀魚，並將蓮花等分株，分植到塑膠桶內，同時分送社區居民種植。

新和宮主委張木梁及總幹事王永泉表示，目前廟方種植的蓮花多達80餘種， 除了生態池，還分植在100餘個塑膠桶內，種滿蓮花的塑膠桶擺滿新和公園步道，夏天來臨時，將形成美麗的「蓮荷步道」，並希望透過居民廣植蓮花，打造別具特色的「蓮荷社區」。

經營清潔工程公司的周有利喜種蓮花，常自行配對研發新品種的蓮花，他表示，種植蓮花並不難，尤其是葉片就能發芽的子母蓮，繁殖力強，採用輕植化種植，只要在移植袋內放入田土，再加入粗糠拌勻，將蓮花種下，袋內可放入有機肥或底肥，放入桶子或盆子內加水，蓮花就會長得很漂亮了，要再移植或分株種植也很方便。

新和宮將種滿蓮荷的桶子擺放在新和公園步道兩旁，營造美麗的蓮荷步道。（記者歐素美攝）

新和宮將種滿蓮荷的桶子擺放在新和公園步道兩旁，營造美麗的蓮荷步道。（記者歐素美攝）

新和宮將種滿蓮荷的桶子擺放在新和公園步道兩旁，營造美麗的蓮荷步道。（記者歐素美攝）

新和宮將種滿蓮荷的桶子擺放在新和公園步道兩旁，營造美麗的蓮荷步道。（記者歐素美攝）

新和宮在廟後方的生態池種植蓮花。（記者歐素美攝）

新和宮在廟後方的生態池種植蓮花。（記者歐素美攝）

周有利（右）表示，採用移植袋種植蓮花，方便移植或分株種植。（記者歐素美攝）

周有利（右）表示，採用移植袋種植蓮花，方便移植或分株種植。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「南投市區之肺」中山公園發臭 原來生態池淪為化糞池
2019-12-21 11:17

「南投市區之肺」中山公園發臭 原來生態池淪為化糞池
【食慾之秋，把作物帶上桌】赤腳入田「蓮」繫自然之美 台南．白河
2019-09-14 05:30

【食慾之秋，把作物帶上桌】赤腳入田「蓮」繫自然之美 台南．白河
全民防疫總動員 口罩竟成皮膚殺手？

全民防疫總動員 口罩竟成皮膚殺手？
睡蓮、荷花分不清？新北雙溪一探究竟
2019-07-19 12:12

睡蓮、荷花分不清？新北雙溪一探究竟
新豐國中生態池 引來嬌客「白腹秧雞」築巢繁殖
2018-08-22 21:35

新豐國中生態池 引來嬌客「白腹秧雞」築巢繁殖
在家防疫信用卡刷不停？星展特攻隊搶救你的荷包

在家防疫信用卡刷不停？星展特攻隊搶救你的荷包
【夏日流「蓮」忘返好去處】台中清水‧趙家古厝
2018-06-17 06:00

【夏日流「蓮」忘返好去處】台中清水‧趙家古厝
垃圾濫倒廢農地 地主一念之轉變身生態池
2016-11-24 15:26

垃圾濫倒廢農地 地主一念之轉變身生態池
生活今日熱門
2020-04-02 10:28

武漢肺炎逾4.7萬死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-04-01 19:35

武漢肺炎》加強管制 全台醫院新規定看這裡！（不斷更新）

2020-04-01 18:30

大量羽球織成「羽球鞋」？二手物縫出奇特服裝激發無限想像 影片

2020-04-01 18:46

被派工非拍馬屁！ 觀光局染疫員工首發聲 自責連累5歲兒

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播