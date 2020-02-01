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武漢肺炎》男女武漢返台留假資料 里長超怒還原細節！

武漢肺炎疫情延燒，卻有一對從中國武漢返台的男女，在入境資料卡上填寫假資料。圖為桃機防役監控。（資料照）

武漢肺炎疫情延燒，卻有一對從中國武漢返台的男女，在入境資料卡上填寫假資料。圖為桃機防役監控。（資料照）

2020-02-01 21:19:03

〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，卻有武漢返台男女在入境資料卡上填寫假資料！北市大安區錦華里里長溫美珠接獲大安區公所通知，錦華里有1男（馮姓）1女（陳姓）從武漢疫區返台，需持續關注其身體狀況，沒想到前往探視時發現兩人填假資料，她非常生氣，認為政府應重罰兩人，同時更應該注意是否有其他人也是留假資料，發生這種事情政府責無旁貸！

溫美珠表示，兩人是在上個月16日入境，她在上個月27日（大年初三）接獲通報要去訪視，由於該處是辦公室，只能每天去看是否能堵到人，直到初六開工，詢問裡面的員工才知道，該男子過去曾在此工作，但已離職，女方無人認識，「實在無法想像寫假資料到底是什麼心態！」

溫美珠說，兩人留的市話是空號，打手機也沒人接，造成社區恐慌，她認為事態嚴重，才會去報警，除了當事人有問題以外，政府也需負起責任，應比對護照檢查入境人留的資料是否正確，況且這可能只是冰山一角，政府應正視是否有其他漏網之魚。

溫美珠指出，兩人入境已經過10天的時間，才接到通報要去訪視，應該早就該通知里長，質疑是否政府螺絲鬆了，針對這兩人一定要重罰以儆效尤，讓其他人不敢留假資料。

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