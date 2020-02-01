明道大學延至2/24開學 彰化其他大學未決定

明道大學因應武漢肺炎疫情決定延後2周開學，是彰化5所大學首先公布延後開學學校。（資料照）

2020-02-01 21:22:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕受武漢肺炎疫情延燒影響，位在彰化縣埤頭鄉的明道大學決定將開學日延至2周，至2月24日，屆時開學後中國學生是否需先隔離再返校園，明道校方表示等下週一校務會議後再討論；彰化縣另有國立彰化師範大學、大葉大學、建國科大尚未決定延後開學日，只有中州科大，目前維持照原定2月17日開學。

明道大學表示，因應疫情發展情勢，經校內防疫小組會議決議，原訂2月10日開學日延後兩週至2月24日開學，另外2月3日教職人員寒假上班日，將如期展開各項校務工作與學校防疫工作，明道大學也指出，防疫期間如社會上有缺糧情狀况時，明道農場將適時釋出有機稻米，與社會大眾共同度過此一非常時期。

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明道大學媒體中心主任楮凱珊表示，明道大學目前有98位中國籍學生，經學校國際處掌握境外生動態，尚無確診感染武漢肺炎，依據教育部相關規定，屆時協助境外學生來台返校事宜，不過疫情防堵政策仍有變化可能，境外學生入境後是否先需隔離再返校園，校方將於2月3日校務會議後研討。

彰師大公關中心主任蕭輔力表示，目前校方傾向延後開學，但學校每年都要舉辦師培檢定、也是大學指考指定考場，若開學日延後，影響層面廣泛，將於下周一開會討論周全後再決定，他強調，會以學生健康與疫情防範做最優先考量，3日下午就會決定延至何時開學。

大葉大學、建國科大都表示目前尚未做決定，將等下週上班後開校務會議討論決議是否延後開學，中州科技大學則指出，目前維持原定2月17日如期開學。

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中州科大目前維持原定2月17日開學。（資料照）

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