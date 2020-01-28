武漢肺炎》北市府：開學前做好防疫、消毒

台北市副市長黃珊珊上午接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

2020-01-28 17:06:14

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，確診人數持續攀升，台灣已出現7例確診案例，台北市副市長黃珊珊說，開學前會在學校做防疫的準備，像是消毒等，北市府也有討論若開學後有疫情，學校若有群聚感染要如何因應，台北市教育局等相關單位都會做好萬全的準備。

柯文哲昨也在臉書發文，指捷運與公車都將保持每8小時消毒一次的頻率，第一線服務人員也會全面配戴口罩，學校在開學前先進行環境消毒，儲備防疫物資，屆時視情況決定防疫措施。

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黃珊珊表示，學校友會準備防護設備，包括防護衣、口罩等相關物資，未來若有疫情、群聚感染，台北市教育局等相關單位都做好萬全的因應準備，像是停課該怎麼處理等，黃珊珊也說，這些都有基本的SOP，盼在防疫期間能夠安然度過，若真的疫情擴散，台北市將做好萬全準備。

此外，由於全球確診人數持續攀升，台灣已出現7例確診案例，但政壇對戴不戴口罩則是有不同的看法，台北市長柯文哲前天受訪表示，現在風險還不夠高，但昨天主持府內應變小組後，轉彎下令公務機關第一線工作人員全面配戴口罩。黃珊珊對此表示，下令戴口罩主要是保護自己、保護別人，也希望大家有警覺性，但不需過度恐慌。

黃珊珊說，武漢肺炎疫情是會變化的，目前很多資訊都還不是很完整，像是聯醫的院長、衛生局長及副總指揮，都認為這次的疫情會跟SARS不太一樣，例如傳染性在潛伏期就發生，若等發燒再確定，恐會有漏洞，因此第一步應該要先補足漏洞，讓民眾知道多加注意。

黃珊珊指出，開工以後市府可能會有很多同仁將接觸到一般民眾，所以先對市政府本身機關的同仁提供配戴口罩，做好自身防護，將來這些同仁都是防疫的第一線，希望做好自身防護，將來才可以保護台北市民。

至於柯文哲是否認為這次疫情算嚴重，黃珊珊表示，應該是說確診病例數增加，以及潛伏期也有傳染性，這個訊息對台北市政府來說，要提高警覺，戴口罩不是唯一的方法，勤洗手也很重要。

對面中央及地方的溝通，黃珊珊表示，每天都在溝通，因為所有的訊息都是由中央統一發布，到目前為止，台北市和中央合作無間，包含病例通報及確診都合作無間，沒有像之前一樣慌亂，配合度很好。

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台北市副市長黃珊珊（右）說，開學前會在學校做防疫的準備，像是消毒等。（記者楊心慧攝）

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