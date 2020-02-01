武漢肺炎》日本成田機場另設通關口 嚴檢中港澳旅客

日本今天起加強入境管制，除了拒絕來自中國湖北省的外籍旅客之外，成田機場也劃出專用通關路線以和其他旅客區隔，搭乘中國、香港和澳門航班入境旅客必須經由專用通關口，由檢疫官逐一測量體溫並檢查是否有異狀。（美聯社）

2020-02-01 19:35:52

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本今天起加強入境管制，除了拒絕來自中國湖北省的外籍旅客之外，成田機場也劃出專用通關路線以和其他旅客區隔，搭乘中國、香港和澳門航班入境旅客必須經由專用通關口，由檢疫官逐一測量體溫並檢查是否有異狀。

日本首相安倍晉三昨天宣布拒絕來自中國湖北省的外籍旅客，相較於包括美國在內的多國全面禁止中國旅客入境，日本的做法顯得較為寬鬆。安倍今天再度召開武漢肺炎傳染症對策本部會議，他在會中表示，無論如何要把保護國民的健康列為最優先，並且及早制定對策立即採訪行動。

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日本厚生勞動省今天起在各機場港口增加入境調查表，凡是從中國入境的旅客，必須填寫過去14天是否去過武漢，以是否曾接觸過武漢肺炎患者或發燒等症狀，而且也要如實記載在日本滯留的地點、電話和電子郵件信箱。搭乘中國出發航班的旅客申報表為藍色，曾去過湖北省的旅客申報表為紅色。

另外，目前仍照常營業的東京迪士尼樂團，今天也宣布現階段將暫停米奇等迪士尼角色在園內與遊客握手的活動，以防止病毒透過這些角色散播，這是該園從1983年開園以來首次。

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