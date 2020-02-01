「天佑台灣」800天燈升空 平溪遊客尖叫歡呼

今年第一場新北市平溪天燈節今晚登場，湧入不少遊客。（記者林正堃攝）

2020-02-01 19:23:44

〔記者林欣漢／新北報導〕今年第一場新北市平溪天燈節今晚登場，面對武漢肺炎疫情，民眾大多自主戴上口罩，防寒也防疫，新北市長侯友宜也戴口罩出席活動，不過放天燈時有摘下口罩，並在主燈上題詞「做伙防疫，平安鼠喜」，侯友宜說，已做好最高標準的預防措施，也祈願透過大家「一起點亮，就有希望」，讓疫情趕快過去。

侯友宜說，有考慮過是不是要取消這次活動，但他相信，市府團隊已經做了充分的準備，所有的預防因應措施，不但是全國最早，更是以超過全國的標準來要求自己，所以請大家放心，防疫視同作戰，既然是作戰，就會全力以赴，做好所有備戰該有的準備。

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侯友宜強調，他在過年的第一天，就開始戴上口罩，因為身為第一線指揮官，必須以身作則，也才能要求每一個同仁，用最高的安全標準，要求自己，維護民眾的健康安全，「保護每一個民眾，讓人人安居樂業，是我做家長的責任。」

主辦單位今天準備800盞天燈，分8波供民眾免費施放，因應武漢肺炎疫情，多數人都戴起口罩，並在天燈上寫下「天佑台灣」、「健康平安」字樣，當一個個天燈緩緩升空之際，現場尖叫歡呼聲不斷，場面溫馨熱鬧。

新北市政府表示，第二場平溪天燈節將於2月8日元宵節在十分廣場（新北市平溪區南山坪136號）登場，當天上午10點可在現場領取免費的天燈施放券，市府建議有興趣的民眾提早規劃抵達現場，數量有限發完為止。詳情可上「2020新北市平溪天燈節」、「新北旅客」臉書粉絲團查詢。

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平溪老街湧入不少遊客，大都有戴上口罩。（記者林正堃攝）

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