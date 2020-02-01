武漢肺炎》疫情影響民眾不敢出門 家扶元宵燈籠不好賣

彰化家扶中心元宵節燈籠義賣活動，2月1日在彰化市家樂福大賣場正式開幕，與會貴賓手拿10元、50元硬幣道具，投入元寶造型大紙袋，呼籲民眾共襄盛舉。（記者張聰秋攝）

2020-02-01 17:57:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年過年遇上武漢肺炎，民眾忙著抗疫，不少春節活動被迫取消，彰化家扶中心元宵節燈籠義賣活動今年照舊，卻因為疫情來襲，民眾減少出門，甚至儘量避開人聲鼎沸的公共場所，使得春節期間試賣和今天正式開賣，情況都不如預期。

這項義賣活動持續到元宵節當天，家扶今在彰化市家樂福大賣場舉辦開賣宣傳記者會，宣布「鼠」年紙製古早燈開賣了，開幕儀式穿插爵士鼓表演，還有獅子會等民間社團共襄盛舉，縣長王惠美到場助陣，場面熱鬧。

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王惠美和古早燈義賣創辦人李世湧伉儷、兒少保委員會委員何佩琳、禾盈國際有限公司協理葉茂芳伉儷等人，熱心拿起造型俏皮可愛的紙燈籠叫賣，何佩琳捐出100萬元善款，葉茂芳伉儷也捐出20萬元善款。

彰化家扶中心主任王震光表示，活動從春節開始一群志工熱心幫忙，先行在多個據點試賣，但除了溪州公園義賣點，拜在彰化活動吸引賞花人潮之賜，初一到初三3天義賣所得20多萬元，其他都不如預期，逛賣場人潮減少，燈籠銷售首當其衝，隨著疫情升溫，看來今年燈籠不好賣了。

義賣為籌募家扶兒獎助學金而辦，全縣受家扶照顧的身障、經濟弱勢孩子，以及兒少保護和寄養家庭的孩子，人數約3500人，每年寒暑假，家扶約需發放1500萬元獎助學金，又以大學生金額發放得最多，去年義賣燈籠扣除成本進帳260多萬元，王震光籲請鄉親經過全縣30多處開賣據點，可以停下腳步，用銅板價響應燈籠義賣。

王震光說，今年不預設義賣目標，賣多少、算多少，努力認真賣。

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小朋友行動響應彰化家扶燈籠義賣。（圖家扶提供）

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