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苗栗搭小黃變貴！ 運價2/10調漲

苗栗縣計程車運價將於2月10日起調整。（記者彭健禮攝）

苗栗縣計程車運價將於2月10日起調整。（記者彭健禮攝）

2020-02-01 17:38:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣現行計程車運價已12年未調整，經苗栗縣政府與苗栗縣計程車客運商業同業公會討論，比照新竹縣市已於去年調整實施，2月10日起調整，日間及夜間計程運價起程仍維持100及120元，續程跳表從現行每250公尺跳5元，改為每200公尺跳5元，延滯計時運價從現行每3分鐘跳5元，改為每80秒跳5元。

縣府工商發展處表示，苗栗縣現行計程車運價自2008年1月1日實施至今，已12年未調整，為因應物價波動及反映計程車經營成本，苗栗縣計程車客運商業同業公會向縣府提出調整運價之需求。

經縣府工商發展處與苗栗縣計程車客運商業同業公會討論、評估成本，且考量新竹縣、市計程車運價已於去年12月1日調整實施，縣府基於共同生活圈，跨縣市通勤比例高，核准運價調整比照新竹縣、市調整，起程運價維持不變，調整計程車運價之續程及延滯計時部分。

縣府公告10日0點起調整計程車運價，日間及夜間計程運價起程仍維持100及120元，續程跳表從現行每250公尺跳5元，改為每200公尺跳5元；延滯計時（車速低於時速5公里以下，例如停等紅燈或塞車）運價從現行每3分鐘跳5元，改為每80秒跳5元。

工商發展處表示，這次計程車運價調整已時隔多年，為避免大部分民眾資訊不對稱因而衍生爭議，已請計程車公會多加協助宣傳及張貼公告，也提醒乘客多加留意。

苗栗縣政府公告10日起縣內計程車運價調整。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣政府公告10日起縣內計程車運價調整。（記者彭健禮翻攝）

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