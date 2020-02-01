口罩6元挨轟官商勾結！網製「Q＆A懶人包」打臉 破萬人分享

武漢肺炎疫情蔓延，民眾口罩搶翻天。政府透過四大超商販賣分裝口罩，每人最多3片。（記者鄭名翔翻攝）

2020-02-01 18:49:39

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，民眾口罩搶翻天。政府透過四大超商販賣分裝口罩，每人最多3片，今日起1片從8元降至6元，沒想到還是有民眾甚至民代批評政府「官商勾結」。對此，一名女網友今日凌晨在臉書PO上自製的QA懶人包，打臉質疑聲浪。半天以來，已有1萬6000多次分享。

朱姓女網友昨日整理出近日網路上質疑的問題，表示不外乎就是「口罩太貴了！是官商勾結！」、「為什麼要在超商賣！」、「數量夠還限量！」對此，她特別製作了20多張Q&A圖卡分6個問題解釋。

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問題1：口罩一片6元，太貴了啦

她提到，其實超商口罩6元一片，已經比超商自己的口罩產品便宜了，以7-11為例，本來口罩有2入18元、5入39元，平均下來最便宜也要近8元一片。



問題2：平常去藥局一片不到X元？

說藥局口罩比較便宜之前，要想清除成本、通路、營運方式本就不同，「超商價格比批發高是常識，超商價格比批發高是常態，超商賣你的不是商品而是方便」。



問題3：8元改6元，前面多喊2元不就是被吃掉的？

疫情爆發時逢過年假期，廠商、民眾都在放假，市面出現搶口罩現象，廠商、貨運、通路被迫提早開工，成本自然會高，等到開工後，貨量回穩自然下修價格。



問題4：藥局批發成本低，為何不在藥局發？

台灣四大超商數量多、密度高，民眾可能不清楚離家最近的藥局在哪，但一定知道哪裡有便利超商。



問題5：店員裝袋看起來不衛生，為何不整盒賣？

由於這段時間廠商緊急供貨上線，口罩等不了包裝，只好由超商店員自行裝袋，許多店員都表示，各通路都有提出裝袋SOP；另外，原PO也反問，一盒裝30片跟3片裝的口罩，「你覺得哪個更有機會即時獲得口罩呢？」



問題6：說口罩一定夠，為何還要限量？

民眾已經被恐慌心理影響，不限量再多也會被搶光，說白了就是「已經足夠的人不要再囤貨啦！」

原PO製成懶人包後，在臉書分享，歡迎其他網友隨意取用，不到一天已超過2萬人按讚、1萬6000多次分享；她最後也諷刺表示，有人自稱去大賣場買120片才多少錢，「但這麼說來他們口罩不就夠了嗎，為啥還要這麼在意？他們不用去買的6元超商口罩，難道他們有需要花這筆錢嗎？已經足夠又跑去多買，我是不是弄懂了什麼？」

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