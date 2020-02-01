武漢肺炎》發國難財？ 議員爆夾娃娃機狂擺酒精濕紙巾

台北市議員陳怡君發現娃娃機內出現酒精濕紙巾。（台北市議員陳怡君提供）

2020-02-01 17:50:15

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒，各地瘋搶口罩、酒精類等防疫品，台北市議員陳怡君發現，多台娃娃機台都有陳列清潔用的酒精濕紙巾，質疑正值防疫時期，民眾添購酒精消毒民生必需品正大量缺貨中，卻出現在娃娃機裡，質疑業者大發國難財，她要求市府相關單位嚴格把關。

台北市衛生局食藥科長陳怡婷說，如果酒精濕紙巾有醫療器材許可證字號，就屬於醫療器材，放置在娃娃機內涉違反藥事法第27條規定，可依同法第92條處以新台幣3萬元至200萬元罰鍰，但大部分酒精濕紙巾無醫療器材許可證字號屬一般商品。

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陳怡君受訪表示，她到40多處娃娃機台店家勘查，發現多台娃娃機擺放清潔用的酒精濕紙巾，她經常關注娃娃機內項目是否有違規物，沒看過有酒精消毒紙巾，近期卻越來越多，民眾現在難買消毒酒精類產品，如今出現在娃娃機裡面，難免不讓人懷疑是另種提高民生必需品物價的手段之一。

陳怡君要求，市府相關單位嚴格把關物價，若有違反公平交易法哄抬物價商家絕不寬貸，同時也希望民眾不要恐慌，政府已提高口罩產能，並努力整合各種防疫管道跟訊息，但進入公眾場合要做好口罩防護，出入室內也要記得洗手，共同來對抗武漢肺炎。

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酒精濕紙巾。（台北市議員陳怡君提供）

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