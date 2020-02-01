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大改造！竹市茄苳國小校園廁所化身蝴蝶花園小天地

厠所大改造！新竹市茄苳國小的校園厠所原本很老舊會滲漏水，但經過改造後，已變身為學生最愛造訪的蝴蝶花園小天地。（記者洪美秀攝）

厠所大改造！新竹市茄苳國小的校園厠所原本很老舊會滲漏水，但經過改造後，已變身為學生最愛造訪的蝴蝶花園小天地。（記者洪美秀攝）

2020-02-01 17:46:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府這幾年推動新校園運動，進行校園老舊廁所大改造，已投入超過1億元，改善30校216座老舊廁所，改善廁所通風和排水，其中茄苳國小教學大樓廁所結合校園主題特色，把廁所打造成蝴蝶花園，完工後，已成為學生最愛造訪的場域。

新竹市茄苳國小是竹市南端小型學校，校內教學大樓廁所從民國73年完工後，僅在民國80年進行小型微整修，但使用超過27年的廁所，因使用頻率高，已出現滲漏水及異味等問題，導致學生不敢上廁所，學校廁所原本應提供方便性，卻讓學生不敢方便。因此市府投入近210萬元，進行廁所大改造，如今校園廁所已成為小而美，及學生最愛造訪的空間。

茄苳國小校長謝佳曄說，廁所對孩子來說，是解決生理需求的地方，也是進行生活教育、實踐生活美學的最佳場域，在改善之初，學校便將實用性、功能性、整體美感及融入校園本位特色列為規劃設計的重要元素。

茄苳國小總務主任劉玲芳表示，學校地處山坡地，廁所位於駁坎旁，再加上傳統式的廁所設計，在通風與採光方面都有改善的需求，因此新廁所運用百葉玻璃氣窗大面積開窗的方式，來改善廁所採光與通風，又設計雷切鏤空樹枝圖案增加童趣及美感。

同時木紋搗擺以、南方松木格柵、蝴蝶意象，都結合茄苳自然生態環境，將茄苳最著名的蝴蝶生態在廁所內重現，變身為寬敞通風兼具美學與學校本位特色的廁所，且空間更明亮寬敞舒適，也讓使用者多美學及生態發想的可能。

完工後的廁所，學生、老師、家長驚呼廁所變好美，也不再畏懼上廁所，且下課常常結伴欣賞寬敞舒適、設計感十足的新廁所，感受到校園環境的美感。

新竹市茄苳國小的校園厠所原本很老舊會滲漏水，但經過改造後樣貌大不同。（記者洪美秀攝）

新竹市茄苳國小的校園厠所原本很老舊會滲漏水，但經過改造後樣貌大不同。（記者洪美秀攝）

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