武漢肺炎》宜縣綠博、童玩節 暫無停辦規劃

宜蘭綠色博覽會今年移師蘇澳武荖坑風景區，但受到武漢肺炎疫情考驗；圖為武荖坑。（宜蘭縣政府提供）

2020-02-01 15:08:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］武漢肺炎疫情延燒，讓外界人心惶惶，許多大小活動相繼停辦，不過，宜蘭縣政府舉辦的「2020宜蘭綠色博覽會」暫不受影響，將於3月28日如期開幕；縣府農業處說，離綠博開幕還有段時間，疫情發展仍有待觀察，所以暫無停辦規劃；另外，將於暑假登場的宜蘭國際童玩節縣府也暫無停辦計畫，持續籌備中。

綠博於2000年開辦，首屆在宜蘭運動公園，之後移往武荖坑風景區連辦16年，2017年縣府看中生態綠舟鄰近冬山鄉市區、交通便利，將綠博搬到生態綠舟舉行，期盼順勢帶動生態綠舟與冬山老街發展。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣長林姿妙考量生態綠舟周邊的農地，3年租約已到期，冬山火車站附近還要辦理工程，順勢將今年綠博搬回武荖坑舉行，要重現綠博往日風華。

綠博預計於3月28日開幕，由於再度搬家，入園人潮是否受到影響，備受外界矚目，根據縣府統計，過去綠博遊客數最低是2010年的28.7萬人次，最高峰是搬到生態綠舟的2018年，有46萬人次，同在生態綠舟舉辦的2017年與去年，也都有45萬人次的遊客。

不過，今年綠博開幕前除要憂心搬回武荖坑後，遊客數是否受衝擊，還得面臨武漢肺炎疫情的挑戰；農業處強調，離綠博開幕還有1個多月的時間，疫情發展仍有待觀察，現階段綠博暫時不會停辦，縣府會持續佈展、籌備，但仍會視疫情狀況，提出相關因應措施，例如民眾入園強制戴口罩等。

至於是否擔心綠博遊客人數受疫情衝擊，農業處表示，今年綠博跟往年不同，以「永續樂園」為主題，包含3大展區，更主打用互動遊戲取代展覽，將有全新的風貌，相信屆時再搭配相關行銷手段，向不同族群推銷，可以吸引民眾入園參觀，遊客數不會受到太大衝擊。

另外，暑假登場的童玩節，縣府也暫不受武漢肺炎影響，無停辦的計畫；文化局表示，疫情目前看起來還沒到達停辦程度，未來會持續觀察疫情發展，並依照中央指揮中心的建議來辦理童玩節，現階段相關籌備工作，都還在進行。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

暑假登場的宜蘭國際童玩節，暫不受武漢肺炎疫情影響，不會停辦。（資料照，記者林敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法