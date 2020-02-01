武漢肺炎》買不到口罩沒法上醫院怎辦 雲縣衛生局長視察

雲林衛生局長曾春美到醫院了解口罩政策的配套措施，有些醫院在入口就有口罩自動販賣機。（記者詹士弘攝）

2020-02-01 13:04:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕武漢肺炎疫情還在延燒，為減少民眾感染機會，包括醫院、學校、法院等單位都規定，民眾必須戴口罩才能進入室內空間，有民眾反映，上醫院卻買不到口罩，不得其門而入！雲林縣衛生局長曾春美表示，至今未接獲民眾有類似反映，且醫療院所多有口罩自動販賣機等配套措施，她今天到醫院視察實際狀況，並要求同仁到各醫療院所進行宣導。

縣議員王又民表示，上醫院需戴口罩是正確的規定，但目前口罩很難買，如果家中突然有人生病，甚至是小朋友生病，但卻買不到口罩，難道就不能看病了嗎？有個父親向他陳情表示，指孩子身體不適要就醫，但醫院規定要戴口罩才能進入，現在又買不到口罩，心急如焚，只好跑來向他求助，他才趕緊拿了幾個口罩給這個父親讓他應急就醫。

請繼續往下閱讀...

曾春美表示，就她了解，各醫院為配合防疫措施要求就醫要戴口罩，但多有相關的配套措施，在醫療院所入口處多設有口罩自動販賣機，或由警衛提供零售甚至免費口罩，所以衛生局至今尚未接受民眾抱怨反應。

曾春美指出，她今天也到成大斗六分院了解狀況，發現醫院門口設有自動販賣機，可以零買口罩，如果遇到弱勢民眾，警衛甚至會提供免費口罩幫忙；其它醫療院所也有類似配套的服務措施，不致於買不到。

曾春美說明，民眾就醫的權益一定要保障，她會要求員工到各醫療院所訪視宣導，了解口罩配套措施，並請各醫療院所滿足病患就醫的需求，如果需要幫助，衛生局也會全力協助。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

雲林衛生局長曾春美到醫院了解口罩政策的配套措施。（記者詹士弘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法