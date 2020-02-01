岡山交流道長期壅塞、車流龐大 將設第二交流道

高公局有條件通過岡山第二交流道，興建地點就在岡山地磅站附近。（記者許麗娟翻攝）

2020-02-01 12:36:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕國道1號中山高速公路昨天有條件通過增設岡山第二交流道，岡山交流道長期壅塞、車流量龐大，高公局計畫審議會決議該案有條件通過，預計將於原岡山地磅站附近興建第二交流道，待高市府提案修正完成，經費及工程計畫定案就可動工。

岡山地區工業區密集，鋼鐵業、螺絲扣件業者等車輛主要都是利用岡山交流道運載貨物，也是岡山、橋頭、燕巢等區使用的主要交流道，車流量密集龐大，往岡山的介壽東路或往燕巢的安招路車輛時常嚴重堵塞，造成用路民眾怨聲載道。

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高雄市大岡山區域立委邱志偉表示，5年多前就注意到岡山交流道壅塞的問題，中山高岡山至楠梓路段的大貨車、貨櫃車和聯結車等重型車流密度排名全國前2名，壅塞不分尖峰或離峰，尤其南下路段常常從岡山交流道回堵到路科，情況非常嚴重，因此在陳菊市長任內就率先向交通部爭取預算，由高市交通局進行原岡山收費站便道改建成岡山第二交流道進行可行性評估。

歷經長時間的審議及修正，最終審查以鑽石型交流道為最佳方案，該方案在三個評估方案中是用地取得及拆遷補償費最少，總工程經費、交通服務功能居次，還是唯一可結合過磅動線，也成為最終決議方案。

高公局指出，由於原岡山收費站附近有動態地磅，為了避免重車刻意逃避過磅，因此達成有條件通過的決議，後續將與高雄市政府針對過磅站所增加需徵收的用地請市政府協調配合，增設過磅案的問題解決後交流道工程將能盡速進行。

目前橋頭科學園區也在緊鑼密鼓籌設，岡山交流道也是未來也是車流往返的重要樞紐，北岡山地區、南路竹等地區則有第二交流道可以分流，不必擔心車輛雍塞的情況再現。

邱志偉強調，交流道闢建經費原定將近9億，現階段計畫仍有地磅站用地、車輛回堵及車輛交織現象等設計問題必須改善，待高市府提案修正完成全，本案經費及工程計畫才能定案，他會持續監督進度，確保工程能夠早日動工。

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