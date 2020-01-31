武漢肺炎》NCC徵用電視台 每小時2次播送防疫訊息

NCC徵用電視台播送防疫訊息，降低民眾恐慌。（記者劉力仁攝）

2020-02-01 00:16:22

〔記者劉力仁／台北報導〕為讓民眾即時掌握武漢肺炎的重要防疫訊息，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，已依傳染病防治法第52條、廣播電視法第7條及衛星廣播電視法第26條相關規定，徵用無線電視所有頻道及衛星電視新聞頻道於自即日起至2月15日，每小時至少2次以插播式字幕播送重要防疫訊息，讓民眾瞭解掌握最新疫情發展及政府相關防疫措施。

NCC於1月31日邀請行政院新聞傳播處、行政院發言人辦公室，以及各廣電公（協、學）會代表、無線電視台及衛星電視新聞頻道主管進行交流，出席會議的廣電業者皆回應全力配合政府的防疫宣導需要播送訊息。

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出席會議的廣播代表表示廣播機動性高，傳遞速度快，且較不受訊息字數限制，廣播主持人也可以進行口播宣導，後續政府如有徵用廣播電台播送防疫訊息的需要，也將會全力配合。

NCC代理主委陳耀祥呼籲，各電視台於報導或評論相關新聞時，應遵守政府法令規定，發揮媒體自律精神，善盡媒體社會責任，消息來源務必妥善查證，以避免傳送錯誤訊息，造成社會恐慌。

NCC強調，廣電媒體負有傳遞正確資訊的責任，NCC如發現有傳播不實訊息，涉及違反事實查證、致損害公共利益之情事，將依廣播電視相關法規處理。

武漢疫情擴大，NCC徵用電視台播送防疫訊息（記者劉力仁攝）

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