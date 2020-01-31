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武漢肺炎》口罩廠80員工天天加班 老闆心疼：希望別謾罵

新北市林口的口罩業者為了趕出衛福部訂購的300萬片口罩，除提前在初二開工，80名員工也日夜輪班，甚至午休沒有休息，讓董事長陳怡利心疼直呼，「拜託你們好好睡覺」，也希望沒搶到口罩的民眾不要謾罵。（新北市政府提供）

新北市林口的口罩業者為了趕出衛福部訂購的300萬片口罩，除提前在初二開工，80名員工也日夜輪班，甚至午休沒有休息，讓董事長陳怡利心疼直呼，「拜託你們好好睡覺」，也希望沒搶到口罩的民眾不要謾罵。（新北市政府提供）

2020-02-01 00:22:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，政府向民間徵購口罩統一釋出，2月1日起每片口罩將由8元降為6元；新北市林口的口罩業者為了趕出衛福部訂購的300萬片口罩，除提前在初二開工，80名員工也日夜輪班，甚至午休也不停歇的趕工，讓董事長陳怡利心疼直呼，「拜託你們好好睡覺」，也希望沒搶到口罩的民眾不要謾罵。

新北市政府副秘書長朱惕之28日率隊訪視林口區威欣利實業有限公司口罩工廠，了解工廠春節期間加班生產情形。董事長陳怡利表示，為配合經濟部指示及民生需求，大年初二起召回員工進駐工廠，每日最多可生產16萬副口罩，公司雖然付出高額加班費，但樂意善盡企業社會責任。

《東森新聞》報導，該業者接下衛福部300萬片口罩的訂單後，80名員工日夜輪班且提早在初二就開工，每天都加開10條產線，拼命生產口罩，甚至連午休都沒有時間休息。

對於員工加班趕製口罩，董事長陳怡利直呼看了非常心疼，「所以我昨天有拜託他們好好睡覺，今天有一部分的人就轉入夜班了」。陳怡利也透露，為了趕出更多的口罩，公司內的小編與業務也都進入產線幫忙包裝，將盡最大努力一同分擔疫情，也盼沒搶到口罩的民眾不要謾罵，可以給MIT多一點耐心與肯定。

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