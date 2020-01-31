為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

國境事務大隊用過期口罩？移民署：立即收回且發奈米口罩

移民署國境事務大隊移民官戴口罩執行旅客證照查驗。（記者朱沛雄攝）

移民署國境事務大隊移民官戴口罩執行旅客證照查驗。（記者朱沛雄攝）

2020-01-31 20:45:53

〔記者王冠仁、朱沛雄／綜合報導〕武漢肺炎爆發後人心惶惶，今天有移民署國境事務大隊的同仁爆料，移民署發放過期口罩給第一線同仁使用。對此，移民署回應，因承辦人員疏忽才不慎將10盒過期口罩發出，但同仁反應後第一時間就已收回；移民署也發送最新奈米口罩與酒精、抗菌液給第一線同仁使用。

移民署表示，國境大隊於春節前1月20日，因應春節旅運量眾多，先期發送庫存備用口罩；但因承辦人員疏忽，誤將10盒期限至2017年11月的口罩發出。這些過期口罩經同仁反應後立即回收，並即再發送最新500個奈米口罩及酒精等相關防疫物資給同仁備用，目前無缺乏之虞。

由於疫情持續擴大，移民署在1月23日再次發送最新奈米口罩2000個、酒精75公升、抗菌液86公升，另提供30ml隨身瓶給所有查驗台第一線同仁使用。

國境大隊指出，逾期口罩經同仁反映後已立即回收，春節期間因武漢肺炎疫情持續擴大，在1月23日收到2000個最新奈米口罩後，隨即發送給各分隊第一線執勤人員使用，所幸逾期口罩經回收清點，使用數量極少。

國境大隊表示，國境大隊執掌入出國境證照查驗、鑑識、過境監護、逮捕、暫時收容、移送及遣送戒護等業務，尤其武漢肺炎流行期間，第一線執勤同仁首當其衝面對入出境旅客，確實相當辛苦，國境大隊將持續檢討改進，加強作業控管，以維護國境作業人員身體健康。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

移民署國境事務大隊上週發給隊員的口罩竟過期2年，國境大隊坦承疏失，表示接獲同仁反映後已立即回收換新。（記者許倬勛攝）

移民署國境事務大隊上週發給隊員的口罩竟過期2年，國境大隊坦承疏失，表示接獲同仁反映後已立即回收換新。（記者許倬勛攝）

移民署說明過期口罩事件。（記者王冠仁翻攝）

移民署說明過期口罩事件。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》政府拍板出2億建口罩產線 產能提高2.5倍到每日1000萬副
2020-01-31 20:02

獨家》政府拍板出2億建口罩產線 產能提高2.5倍到每日1000萬副
政院：基層口罩配送能量不足將改善
2020-01-31 19:57

政院：基層口罩配送能量不足將改善
獨家》扯！移民署國境事務大隊 發給隊員的口罩過期2年多
2020-01-31 18:51

獨家》扯！移民署國境事務大隊 發給隊員的口罩過期2年多
生活今日熱門
2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

2020-01-30 23:39

超越晶晶！專業翻譯批改「范范體」 網笑翻：是哈佛？

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播