國境事務大隊用過期口罩？移民署：立即收回且發奈米口罩

移民署國境事務大隊移民官戴口罩執行旅客證照查驗。（記者朱沛雄攝）

2020-01-31 20:45:53

〔記者王冠仁、朱沛雄／綜合報導〕武漢肺炎爆發後人心惶惶，今天有移民署國境事務大隊的同仁爆料，移民署發放過期口罩給第一線同仁使用。對此，移民署回應，因承辦人員疏忽才不慎將10盒過期口罩發出，但同仁反應後第一時間就已收回；移民署也發送最新奈米口罩與酒精、抗菌液給第一線同仁使用。

移民署表示，國境大隊於春節前1月20日，因應春節旅運量眾多，先期發送庫存備用口罩；但因承辦人員疏忽，誤將10盒期限至2017年11月的口罩發出。這些過期口罩經同仁反應後立即回收，並即再發送最新500個奈米口罩及酒精等相關防疫物資給同仁備用，目前無缺乏之虞。

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由於疫情持續擴大，移民署在1月23日再次發送最新奈米口罩2000個、酒精75公升、抗菌液86公升，另提供30ml隨身瓶給所有查驗台第一線同仁使用。

國境大隊指出，逾期口罩經同仁反映後已立即回收，春節期間因武漢肺炎疫情持續擴大，在1月23日收到2000個最新奈米口罩後，隨即發送給各分隊第一線執勤人員使用，所幸逾期口罩經回收清點，使用數量極少。

國境大隊表示，國境大隊執掌入出國境證照查驗、鑑識、過境監護、逮捕、暫時收容、移送及遣送戒護等業務，尤其武漢肺炎流行期間，第一線執勤同仁首當其衝面對入出境旅客，確實相當辛苦，國境大隊將持續檢討改進，加強作業控管，以維護國境作業人員身體健康。

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移民署國境事務大隊上週發給隊員的口罩竟過期2年，國境大隊坦承疏失，表示接獲同仁反映後已立即回收換新。（記者許倬勛攝）

移民署說明過期口罩事件。（記者王冠仁翻攝）

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