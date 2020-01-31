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慎防超低溫！20縣市急凍 今晚到明晨恐下探3度

今晚到明晨因寒流及輻射冷卻效應影響，西半部及東部部分地區低溫恐下探至3度，氣象局持續針對全台20縣市發布低溫橙色或黃色燈號。（資料照）

今晚到明晨因寒流及輻射冷卻效應影響，西半部及東部部分地區低溫恐下探至3度，氣象局持續針對全台20縣市發布低溫橙色或黃色燈號。（資料照）

2020-01-31 20:15:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕全台20縣市持續籠罩低溫！週休假日雖然天氣穩定，適合安排出遊，但要注意低溫！中央氣象局表示，明天各地大多為多雲到晴，僅花東偶有零星雨；但今晚到明晨因寒流及輻射冷卻效應影響，西半部及東部部分地區低溫恐下探至3度，氣象局持續針對全台20縣市發布低溫橙色或黃色燈號，不過，白天起中南部及東部高溫能升到20度，溫差非常大，提醒民眾特別注意，而這波寒流預計後天開始逐漸減弱。

氣象局指出，今晚入夜至明天清晨後持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度，尤其西半部及花東縱谷局部地區低溫仍有機會下探到3至6度。天氣方面，明天各地大多晴朗穩定，僅花東偶有零星雨，白天氣溫略為回升，北部地區高溫約17至18度，東半部地區約19至20度，中南部地區則達22至23度，有陽光下感受較為舒適，但依舊寒冷，提醒民眾還是要注意保暖。

氣象局也針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣等12縣市發布象徵「非常寒冷」的低溫橙色燈號；基隆市、台北市、新竹市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等8縣市發布象徵「寒冷」的低溫黃色燈號。

氣象局特別呼籲，使用瓦斯、熱水器應維持通風避免一氧化碳中毒，有心血管疾病、高血壓或較年長的民眾，更要注意低溫帶來的影響，而農作物及水產養殖業請注意寒害。

至於究竟會冷到何時？氣象局說，後天起寒流將逐漸減弱，不過清晨夜裡輻射冷卻影響，氣溫仍低，而白天氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約20至23度，其他地區24至26度，中南部留意日夜溫差大；天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有花東偶有局部短暫雨。

但下週二至下週三又再有變化，氣象局表示，受東北季風增強影響，回到先前較典型冬天天氣，北台灣天氣稍涼，白天高溫略降，水氣也略增，北部、東半部地區及中南部山區轉為多雲偶有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴、日夜溫差大的型態，北台灣高溫稍降，回到約16至20度，中南部則影響有限。

全台20縣市天寒地凍，低溫恐下探3度。（取自中央氣象局網站）

全台20縣市天寒地凍，低溫恐下探3度。（取自中央氣象局網站）

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