寒害！七股虱目魚凍死 漁民剉咧等

台南市文蛤池混養的虱目魚（工作魚）今天傳出零星凍斃災情。（漁民郭永慶提供）

2020-01-31 19:01:17

〔記者楊金城／台南報導〕寒流報到，沿海氣溫急凍，台南市文蛤池混養的虱目魚（工作魚）今天傳出零星凍斃災情，依往年經驗，寒害要再過2、3天才能明朗。

台南市農業局今天收到七股區公所速報養殖漁業寒害有6處文蛤池（面積合計約30公頃）的虱目魚凍斃，但災損比率未超過2成。

請繼續往下閱讀...

不過，南縣區漁會也接到養殖漁民反映虱目魚凍斃、凍傷比例不少，南縣區漁會總幹事陳崇德自己的文蛤池虱目魚估約損失3成，黃姓、郭姓漁民說，虱目魚凍傷後，撐不了持續的低溫，後續寒害災情恐擴大。漁民黃仙立、楊惠卿說，文蛤池虱目魚凍死數量損失幾十尾到上百尾，災情不大。

漁業科長吳國霖說，1公頃文蛤池約放養500到3000尾虱目魚，文蛤池水深僅約60公分，水溫急降，對虱目魚影響大。

七股、北門、將軍、安南區是台南虱目魚主要產區，專養虱目魚的魚塭去年10月都已捕撈，現在還有虱目魚的都是文蛤池的工作魚、越冬池虱目魚。

2016年霸王級寒流造成台南市虱目魚幾乎全滅，無一倖存，連龍膽石斑也是災情慘重，這次寒流再度來襲，台南沿海氣溫不到10度，養殖漁民憂心忡忡，今天白天氣溫雖上升，但入夜又急冷，低溫又將持續到後天清晨，漁民擔心寒害災損擴大。

台南市文蛤池混養的虱目魚（工作魚）傳出零星凍斃災情。（記者楊金城翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法