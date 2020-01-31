武漢肺炎》竹市大專院校加強防疫 中生來台隔離14天

因應武漢肺炎疫情，新竹大專院校已啟動防疫工作，清華大學也針對中國學生來台，會闢單人或雙人宿舍，請中國學生進行健康自主集中管理，或分三梯次來台，降低對台灣學生的影響和衝擊。（記者洪美秀攝）

2020-01-31 17:55:39

［記者洪美秀／新竹報導］因應武漢肺炎疫情，新竹市各大專院校也展開防疫工作，包括清大、交大及元培等大學都決定照常開學，針對中國學生來台念書部分，也會依照教育部規定，以單人宿舍協助中國學生來台進行健康自主管理14天。同時學校也會啟動全面量體溫的政策，落實校園防疫工作的執行。

而中華大學預計下週一召開防疫會議，但初步考慮會延後開學，可能延後到2月17日或2月24日開學，希望降低疫情對校園的衝擊。

請繼續往下閱讀...

清華大學日前召開防疫會議後，初步決定照常開學，各營隊及碩博士班的考試也都正常舉行，但會加強人員的體溫量測及健康自主管理政策。

針對中國學生部分，除交換學生全面暫停一學期外，對就讀學位的中國學生則採三階段方式分批進校園，清大已聯繫中國學生來台時間，會依序讓中國學生來台，並入住單人及雙人的宿舍自主管理。

不過，清大學生會針對學校可能會請台灣住宿學生先搬離原宿舍後，空出宿舍床位給中國學生自主管理情形，認為是剝奪台灣學生的住宿權益，建議校方能鼓勵中國學生延後來台時間，降低對台灣學生的影響與衝擊，並保障台灣學生的就學權益。

另清大學生會也建議來台中國學生，學校應集中到他處監測管理，且集中監測管理處不宜在校內學生集中區域，如此可避免群聚感染，並建議善用學校清華會館等設施或校外其他可住宿地點集中管理，可降低宿舍搬遷人潮帶來的病毒傳染風險。

交大也依教育部規定，會安排中國學生分住80間的單人房宿舍，協助中國學生健康自主管理，並降低對台灣學生的影響。

元培醫事科技大學則會在2月17日照常開學，也會依中央防疫規定，只要是中國學生，都會在單人宿舍自主管理14天，所有教職員也會依規定，只要上班就會體溫量測並戴口罩防疫。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

因應武漢肺炎疫情，新竹大專院校已啟動防疫工作，清華大學也針對中國學生來台，會闢單人或雙人宿舍，請中國學生進行健康自主集中管理，或分三梯次來台，降低對台灣學生的影響和衝擊。（記者洪美秀攝）

因應武漢肺炎疫情，新竹大專院校已啟動防疫工作，清華大學也針對中國學生來台，會闢單人或雙人宿舍，請中國學生進行健康自主集中管理，或分三梯次來台，降低對台灣學生的影響和衝擊。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法