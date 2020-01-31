武漢肺炎》造謠僅財團才能拿到口罩 粉專來源竟是中國網站

武漢肺炎疫情延燒，政府即日採取向業者全面徵購醫療等級口罩，每日達400萬片，再統一調配至國內四大通路販售，讓民眾都能買到口罩防疫。沒想到近日卻有臉書粉專「藥局大小事」製圖表示，「口罩全由政府管控，只有財團才能先拿到」，事後遭網友踢爆，該粉專背後來源竟是中國網站！（圖擷取自王定宇臉書）

2020-01-31 19:47:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，政府即日採取向業者全面徵購醫療等級口罩，每日達400萬片，再統一調配至國內四大通路販售，讓民眾都能買到口罩防疫。沒想到近日卻有臉書粉專「藥局大小事」製圖表示，「口罩全由政府管控，只有財團才能先拿到」，事後遭網友踢爆，該粉專背後來源竟是中國網站！

臉書「藥局大小事」昨（31日）深夜貼出一張圖，表示「口罩、酒精全都賣完了，有貨會公布」，還造謠「口罩全由政府管控，只有財團才能先拿到」，雖然事後將「只有財團才能先拿到」字詞刪除，但圖片已被網友截圖下來。

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對此，臉書粉專「只是堵藍」查證後表示，「藥局大小事」提供的網站，位置登記在中國湖北省荊州區，負責人也是中國人，信箱、郵遞區號以及電話註冊國家全都是中國資料。

「只是堵藍」指出，「現在口罩事件大概SOP都出來了。先由中國網軍粉專發文，再給藍營網軍轉發分享，到時被抓到推給中國網軍」，並怒轟「真是夠了，配合中國網軍分享謠言的台灣人，你們要再助紂為孽，造謠傷害台灣，全部抓去關，或是送去武漢比較快」。

民進黨立委王定宇也貼出「只是堵藍」查證後的資料圖，表示中共網軍散播謠言，捏造台灣政府利用口罩賺錢，還利用藍營粉專當跳板，散播謠言是有刑責的。「沒想到中國自己人民陷入武漢肺炎危機，中共網軍還有心思來台灣造謠！而且台灣政府有國會審查預算、決算機制，怎麼可能牟利？」

實際點進「藥局大小事」右上方「聯絡我們」的項目，映入眼簾真的是中國簡體字網站，許多網友見狀紛紛留言砲轟，「統戰粉專，造謠已截圖已檢舉，大家一起來檢舉這個粉專和報警。」、「這個網站的位置在湖北荊州，根本就是中國五毛的假粉絲頁，大家不要上當了。」、「中共輿論戰粉專，直接檢舉囉」、「中國人真是死到臨頭了還要作亂」、「大家快檢舉假新聞假粉專」。

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實際點進「藥局大小事」右上方「聯絡我們」的項目，映入眼簾真的是中國簡體字網站。（圖擷取自網站）

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