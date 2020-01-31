武漢肺炎》量體溫戴口罩 動漫展今照常盛大開幕

「口罩和量額溫」應戰武漢肺炎疫情威脅，動漫迷再用熱情打敗寒流，第8屆台北國際動漫節今天在南港展覽館2館盛大登場，將連續舉辦5天。（大會提供）

2020-01-31 17:33:39

〔記者林曉雲／台北報導〕「口罩和量額溫」應戰武漢肺炎疫情威脅，動漫迷再用熱情打敗寒流，第8屆台北國際動漫節今天在南港展覽館2館盛大登場，將連續舉辦5天，去年動漫節吸引41萬人次，主辦單位中華動漫出版同業協進會表示，今年預估參觀人潮可增加到42萬人次，業績也可望比去年成長1成。

今年有500個攤位、約65家廠商聯手打造寒假最嗨的動漫盛會，展出內容包括名師簽名見面會、聲優、偶像團體等，漫畫、動畫、小說、繪本、遊戲、玩具、桌遊及限量簽名組、各式相關周邊商品，更是漫粉們奮力狂奔、手刀快搶的珍寶；漫粉們熱烈討論與期待的話題是國內外名師、聲優、偶像團體之見面會與簽名會，今年高達23場簽名見面會，約有51位嘉賓參與活動。

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其中，頗受期待的「ICHIBAN JAPAN日本館」為台灣的動漫熱愛者帶來最新最快、原汁原味的日本文化資訊，日本館舞台準備17場舞台演出，共36位表演者輪番上陣，卡司包含軟萌女團、舞台劇演員、人氣聲優、知名coser等，而攤位部分則集結知名動漫作品，包含航海王、月歌屋、催眠麥克風、寶可夢、鬼滅之刃、超萌醬姆姆等超強動漫精品及限定周邊。

今天5場簽名面會包括：台灣角川《轉生成蜘蛛又怎樣！》作者馬場翁老師；東立《輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~》漫畫家-赤坂アカ老師、長鴻出版社《戀愛疏失 / 脫處之路》漫畫家-那木渡老師；創意桃子Japan Idol Stage動漫節偶像舞台團體-STARMARIE、姬神CRISIS、purpure☆n.e.o-、キミノマワリ活動表演；尖端《3次元男子戀愛攻略》漫畫家-灰野都老師、編劇-小杏桃老師簽名會。

進場漫迷不僅要戴口罩，量額溫必須在37.5度以下才能入場，且驗完票要噴洗手消毒液。即使入場過程比以往稍繁瑣，漫迷們很有耐心地遵守大會要求，甚至有漫迷準備了睡袋等保暖物品漏夜排隊搶頭香，有漫迷表示，過年拿到上萬元紅包，目標是航海王獨家週邊商品；也有漫迷的下手目標是鬼滅之刃週邊商品。

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「口罩和量額溫」應戰武漢肺炎疫情威脅，第8屆台北國際動漫節今天在南港展覽館2館盛大登場，立委鄭運鵬和賴品妤 均出席開幕。（大會提供）

「口罩和量額溫」應戰武漢肺炎疫情威脅，動漫迷再用熱情打敗寒流，第8屆台北國際動漫節今天在南港展覽館2館盛大登場，將連續舉辦5天。（大會提供）

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