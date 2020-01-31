北港燈會7日開跑 每日贈送限量鼠年小提燈

北港燈會7日開跑，雲林縣長張麗善邀民眾一起來看花燈。（記者詹士弘攝）

2020-01-31 15:09:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕2020北港燈會將於2月7日起跑，今年共有5大主題燈區，朝天宮是最大主燈，運用光雕技術，讓朝天宮在夜色降臨後璀璨閃耀。燈會期間每日贈送限量鼠年小提燈。雲林縣長張麗善呼籲民眾參與活動時多戴口罩，用拱手拜年取代握手，減少被武漢肺炎感染機會。

張麗善表示，北港為台灣燈會發源地，也是花燈原鄉，今年共有五大主題燈區，分別在北港朝天宮前巷弄街區、水道頭文化園區、觀光大橋、北港顏思齊圓環及朝天宮宗聖臺等，國定古蹟朝天宮也是燈會中最大的主燈，運用光雕技術，讓朝天宮在夜色降臨後璀璨閃耀。

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北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，歡迎全國各地民眾於2月7日至16日一同來北港賞花燈慶元宵，共享北港盛事，漫步在美麗的裝置藝術下、來朝天宮祈福，在新的一年平安順心。文化觀光處長陳璧君表示，「2020北港燈會」將以現代美學裝置作品，搭配高科技現代化光源設備，令美麗的北港呈現出傳統與創新的視覺饗宴，在新春期間交織出新春節慶的浪漫情懷。

北港燈會主展場「水道頭文化園區」，將展出以「生命洄游」與「吉慶團圓」為主軸的現代裝置藝術設計作品，象徵每一個北港遊子與參訪民眾在新春時節，盡享庚子鼠年的年節歡樂時刻，更如水源凝集，北港生命力源源充沛，遊子歸鄉團圓，以光的溫暖，帶來2020年新春祈福的新願景。

燈會期間每日贈送限量鼠年小提燈活動，遊客可於燈會期間晚上6點至9點30分在水道頭燈區、巷弄燈區、北港顏思齊圓環、朝天宮宗聖臺、北港觀光大橋上方最少二處拍照打卡，再將照片上傳至FB或IG，標籤「#我在2020北港燈會」，即可於水道頭文化園區服務台兌換鼠年限量小提燈1份；北港工藝坊規劃民眾體驗紅包袋版畫DIY活動，另於水道頭文化園區提供民眾獅頭DIY彩繪面具，2月8、9、15、16日共4場。

朝天宮到處掛著不同造型的鼠年花燈。（記者詹士弘攝）

北港觀光大橋也是燈區之一。（記者詹士弘攝）

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